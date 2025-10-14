사진=수지 씨 SNS

가수 미나의 시누이 수지 씨가 다이어트 근황을 전했다.수지 씨는 14일 자신의 인스타그램 스토리에 "아침에 헬스장 다녀와서"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 수지 씨가 아침 8시 30분에 일찍이 운동을 다녀온 후 몸무게를 재고 있는 모습. 특히 수지 씨는 "몸무게는 중요하지 않다"라는 말과 달리 운동이 끝나자마자 체중계에 올라갔고, 0.2kg 불어난 숫자를 보여 눈길을 끌었다.앞서 수지 씨의 남동생이자 가수 류필립은 자신의 유튜브 채널을 통해 "누나의 다이어트를 포기했다"고 고백했다.영상 속에서 류필립은 "수지 누나가 (다이어트를) 그만하고 싶다고 했다. 저에게 운동을 하기 싫다고 말했다"고 전했다. 이어 "그동안 지원을 많이 해줬던 걸 알지 않느냐. 수지 누나가 하기 싫은 걸 억지로 시킬 수 없다. 싫다는 사람은 제어가 되지 않는다"고 털어놨다.한편 수지 씨는 지난해 8월 류필립 미나 부부가 운영하는 유튜브 채널에 출연해 146kg까지 살이 찐 모습으로 등장했다. 이후 올케 미나와 류필립의 도움을 받아 다이어트를 시작했고 70kg 대로 접어들어 평소 꿈이었던 연기에 도전했으며, 최근 연극 무대와 쇼호스트로 데뷔까지 하며 제2의 인생을 시작했다. 그러나 최근 컨디션 난조를 알리며 운동을 하지 않았었다고 밝히며 다시 다이어트에 돌입할 것을 알려 많은 이들의 응원을 받았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr