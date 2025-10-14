사진=배우 권나라 SNS

사진=배우 권나라 SNS

배우 권나라가 필라테스를 통해 꾸준한 자기 관리를 이어가고 있다.지난 13일 권나라는 자신의 인스타그램을 통해 필라테스 스튜디오에서 촬영한 사진 여러 장을 공개했다.공개된 사진 속 권나라는 올블랙 슬리브리스 탑과 쇼츠를 착용한 채 운동에 집중하고 있다. 바닥 매트 위에서 머리를 묶는 순간에도 단정한 자세와 자연스러운 라인이 돋보인다. 기구 위에서 다리를 벌려 스트레칭하는 장면에서는 균형감과 유연성이 강조돼 눈길을 끈다.권나라는 잔근육이 드러나는 탄탄한 팔선과 매끈한 몸매로 건강미를 드러냈다. 강도 높은 동작 속에서도 편안한 표정을 유지하며 여유 있는 분위기를 연출했다.사진을 본 누리꾼들은 "꾸준한 관리의 결과가 느껴진다", "운동도 화보처럼 한다", "건강한 아름다움이 인상적이다" 등 반응을 보였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr