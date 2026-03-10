사진=권상우 아들 SNS

배우 권상우가 아들 바보 면모를 보였다.10일 권상우 아들 인스타그램 스토리에는 별다른 멘트 없이 한 장의 사진이 게재됐다.공개된 사진 속에는 아들이 부친 권상우와 함께 거리를 거닐고 있는 모습. 권상우는 아들의 목을 감싼 채 미소를 보이고 있는 반면, 아들은 무표정으로 음악을 듣고 있어 상반된 분위기를 자아냈다.한편 권상우는 배우 손태영과 2008년 결혼해 슬하에 아들 룩희 군 딸 리호 양을 두고 있다. 손태영은 현재 권상우와 떨어져 미국 뉴저지에서 두 아이와 함께 생활하고 있으며, 자신의 유튜브 채널을 통해 뉴저지의 생활을 소개하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr