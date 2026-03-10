사진제공=MBC

티빙(TVING)과 MBC가 손잡았다. 티빙이 이달부터 MBC의 대표 드라마와 예능을 순차적으로 선보이며 콘텐츠 라이브러리를 한층 강화한다.OTT 플랫폼 간 경쟁이 심화되면서 다양한 콘텐츠를 한곳에서 즐길 수 있는 라이브러리 경쟁력의 중요성도 더욱 커지고 있다. 티빙은 방송사 콘텐츠와 OTT 오리지널을 아우르는 콘텐츠 수급을 통해 이용자들이 원하는 다양한 K-콘텐츠를 한 플랫폼에서 즐길 수 있는 콘텐츠 통합 플랫폼 전략을 강화하고 있다.익숙한 명작부터 최근 다시 주목받고 있는 화제작, 탄탄한 팬층을 보유한 리얼리티 예능까지 다양한 장르의 콘텐츠를 티빙에서 만나볼 수 있다.이번 라인업 확장에서 가장 눈길을 끄는 것은 시대를 넘어 꾸준히 사랑받아온 MBC의 레전드 콘텐츠다. 티빙은 많은 이들의 '인생 드라마’로 손꼽히는 '궁', 시트콤 열풍의 주역 '지붕뚫고 하이킥!'과 '하이킥! 짧은 다리의 역습'을 선보인다. 또한 풋풋한 설렘을 선사하는 청춘 드라마의 정석 '역도요정 김복주', 스펙터클한 타임슬립 로맨스 '열녀박씨 계약결혼뎐'를 비롯해 최근 인기 예능인 '푹 쉬면 다행이야' 등 다양한 장르의 콘텐츠도 함께 제공한다.이와 함께 MBC 대표 예능인 '나 혼자 산다', '전지적 참견 시점', '놀면 뭐하니?' 등도 티빙에서 만나볼 수 있다. 여기에 최근 방영 중인 함은정, 오현경 주연의 일일 드라마 '첫 번째 남자', 하나를 받으면 둘로 나눌 줄 아는 사람들의 모임을 콘셉트로 한 언더커버 리얼 버라이어티 '마니또 클럽', 오디션의 치열한 경쟁을 통해 탄생한 1등 가수들의 라이브 무대를 선보이는 음악 프로그램 '1등들' 등도 티빙에서 매일 만나볼 수 있다. 특히 방송 중심 콘텐츠로 여겨지던 일일드라마까지 OTT에서 제공되며 티빙의 콘텐츠 장르 확장도 더욱 넓어지고 있다.티빙 관계자는 "이용자들이 원하는 다양한 K-콘텐츠를 티빙에서 원스톱으로 즐길 수 있도록 라이브러리 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있다"며, "앞으로도 플랫폼 간의 전략적 파트너십과 폭넓은 콘텐츠 수급을 통해 이용자 경험을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr