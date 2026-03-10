21기 영철, R사 시계 선물받더니…84년생의 호화로운 결혼

‘나는 솔로’ 21기 영철이 예복을 맞췄다.최근 SNS에는 영철이 올해 결혼을 앞두고 예복을 맞추러 간 모습이 올라왔다. 영철은 21기 멤버, 예비신부와 함께 가게에 방문했다.앞서 그는 명품 R사 시계를 예물로 선물받은 바 있다.영철은 1984년생으로 H제철 파이프 판매팀 책임 매니저다. 방송 당시 그는 킬리만자로 정상 등반, 세렝게티 국립공원 방문 등 ‘경험주의’에 기반한 라이프 스타일을 어필했으며, 운동, 요리에 능하고 남은 버킷리스트는 ‘연애, 결혼, 자녀’라고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr