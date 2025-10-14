사진=텐아시아DB

'모범택시3'가 또 한 번 완전체로 돌아오는 가운데 배우 이제훈, 김의성, 표예진, 장혁진, 배유람이 한자리에 모인 대본리딩 현장이 공개됐다.다음 달 방송되는 SBS 새 금토드라마 '모범택시3'는 동명의 웹툰을 원작으로 한 시리즈물로, 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극이다. 앞서 '모범택시2'는 지난 2023년 4월 종영했다.'모범택시' 시리즈는 2023년 이후 방영된 국내 지상파 및 케이블 드라마 전체 시청률 5위(21%)를 기록한 것은 물론, 지난해 아시아 최고 권위의 미디어 시상식 제28회 아시안 텔레비전 어워즈(ATA)에서 베스트 드라마 시리즈 부문 최우수 작품상 수상의 영예를 안았다.이 가운데 '모범택시3'의 대본 리딩 현장이 공개돼 이목을 집중시킨다. 이날 현장에는 '모범택시' 시리즈의 세계관을 구축한 오상호 작가를 비롯해 무지개 5인방 완전체 이제훈(김도기 역)-김의성(장대표 역)-표예진(고은 역)-장혁진(최주임 역)-배유람(박주임 역) 등 주요 출연자들이 자리했다.이날 이제훈은 "시즌3를 할 수 있어서 너무 감사하고 행복하다. 식구 같은 우리 멤버들이 자랑스럽다. 이전 시즌보다 한층 더 강렬한 스토리를 보여드릴 수 있을 것 같다"라며 "더욱 다양해진 나의 부캐들도 열심히 준비하고 있다. 시청자분들께 빨리 보여드리고 싶은 마음이 정말 크다. 김도기와 무지개 운수 팀의 활약에 많은 기대 부탁드린다"고 말했다.'모범택시3'는 11월 21일에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr