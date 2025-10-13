사진=유튜브 '짠한형 신동엽'
'짠한형' 재혼한 은지원이 2세 계획을 밝혔다.

13일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 이수근, 은지원이 출연했다.

이날 신동엽은 지난 6월 재혼 소식을 전한 은지원에게 "축하한다"고 말했다. 이수근은 "진짜 아무한테도 말을 안 했다. (방송 촬영차) 케냐에 가서도 말을 안 했다. 약간 서운하더라"고 토로했다.

"재혼이지만 청첩할 줄 알았다"는 신동엽의 말에 은지원은 "재혼이라 더 조심스러웠다. 딱 가족끼리만 하기로 했다"고 설명했다. 이에 이수근은 "시즌1 때도 조용히 했잖냐"며 초혼 당시를 언급했고, 은지원은 "그떄는 해외에서 결혼식을 했으니까"라면서 "형 돌아오기만 해봐"라고 목소리를 높여 웃음을 자아냈다.
사진=유튜브 '짠한형 신동엽'
이수근은 " 너 나한테 왜 얘기를 안 했냐"면서 "케냐에서 고급 화장품을 꺼내서 '이거 써봐, 저거 써봐' 하더라. 스타일리스트가 이렇게까지 챙겨준다고? 싶어서, 둘의 관계를 느꼈다. 설마설마했는데, 기사가 딱 나더라"고 밝혔다.

은지원은 "연인으로 발전하기 전에는 팬티까지도 챙겼었다. '1박 2일' 때 물에 들어가고 하니까 속옷도 다 보내고 했다"고 회상했다. 이수근은 "옷 갈아입는 것도 막 다 보고 그랬다"며 공감했다.

9살 연하의 스타일리스트와 재혼한 은지원은 "가까이 있던 사람과 만날 인연이 될 수밖에 없더라. 내가 돌아다니면서 미팅을 해 본 적도 없고"라고 털어놨다. PD와 결혼한 신동엽과 스타일리스트와 결혼한 이수근은 "누구보다 괜찮은 사람이라는 걸 아니까"라며 고개를 끄덕였다.
사진=유튜브 '짠한형 신동엽'
조용한 재혼에 대해 은지원은 "아내와 합의하에 가족식으로 했다. 성격상 칭찬받는 거 쑥스러워하고, 부끄러워서 조촐한 게 좋더라"며 만족감을 드러냈다.

신동엽은 "자식 생각이 있는지?" 물었다. 은지원은 "아직 혼자라 꿈이 없지만, 가족을 꾸리면 달라질 것 같다. (아이는) 자연적으로 생기면 받아들이겠다"고 2세 생각을 밝혔다.

한편, 은지원은 2010년 첫사랑과 결혼식을 올렸지만, 2년 만에 헤어졌다. 지난 6월, 이혼 13년 만에 9살 연하의 스타일리스트와 재혼하며 주목 받았다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

