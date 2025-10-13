사진=텐아시아DB

역사를 바꾼 음식의 비밀을 파헤치는 '하나부터 열까지'에 오바마 인터뷰어 김지윤 박사가 출격해 장성규·강지영과 '지적 티키타카'를 폭발시킨다.13일(월) 방송되는 티캐스트 E채널 '하나부터 열까지'에서는 '세계 역사를 뒤흔든 위대한 음식'을 주제로, 음식과 역사를 넘나드는 지적이고 흥미진진한 토크가 펼쳐진다. 이날 방송에는 오바마 전 미국 대통령을 인터뷰한 '월드클래스 정치학자' 김지윤 박사가 특별 게스트로 함께한다. 김지윤의 등장에 장성규는 "제 롤모델이자 워너비"라며 팬심을 드러낸다. 이어서 "오바마 전 대통령을 인터뷰하셨다는데, 제 영어 이름이 '오바마'다. 오바하지 말라고..."라는 특유의 입담으로 폭소를 유발한다.장성규·강지영·김지윤이 역사를 바꾼 음식 1, 2위 자리를 두고 치열한 순위 토론을 벌인다. 특히 제2차 세계대전 당시 영국 정부가 "독일군의 야간 대공습 '블리츠'를 막아낸 영웅의 정체가 바로 '이것'"이라고 공식 발표한 사건이 공개되며 모두를 충격에 빠뜨린다. 장성규는 "'이것'이 총을 쏘는 것도 아닌데 영웅이 될 수 있냐"며 의심을 거두지 못한다. 알고 보니 이는 영국 정부가 의도적으로 흘린 '가짜 뉴스'였음이 드러난다. 결국 '이것' 덕분에 독일은 영국 대공습에 실패하고, 나치는 패망의 길로 들어섰다는 반전이 공개돼 스튜디오가 술렁인다.이에 맞서는 또 다른 음식은, 이슬람 상인을 통해 중세 유럽에 전해졌으나 '지옥에서 끓인 악마의 음료'라 불리며 혐오의 대상이 되었다고 전해진다. 하지만 그 유혹적인 향과 맛에 유럽인들마저 빠져들었고, 결국 그 영향이 프랑스 혁명과 미국 독립으로까지 번지게 된다. 강지영은 "이 음료가 없었다면 우리가 배우는 역사책 내용이 반쯤은 달라졌을지도 모른다"며 놀라워한다. '미국의 독립'을 이끈 음료와 '나치의 패망'을 부른 음식, 인류사를 뒤흔든 두 음식의 맞대결에 세 사람의 열띤 설전이 폭발한다.이번 방송에서는 '아메리카 역사의 시작'이라 불리는 특별한 음식도 공개된다. 장성규는 "이 음식이 없었다면 강지영 씨가 미국 유학도 못 갔을 뻔했다"며 능청스러운 멘트로 웃음을 유발한다. 이 밖에도 1000년을 이어온 권력자들의 최애 메뉴, 유대인들이 전파한 미국인들의 소울푸드, 중세 유럽 귀족 연쇄 살인사건의 범인 등 역사와 미식이 절묘하게 맞닿은 이야기들이 쉼 없이 펼쳐질 '하나부터 열까지'는 13일 월요일 오후 8시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr