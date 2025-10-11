3.3%→5.8% 시청률 급등하더니…화제성 1위 찍었다 "예상 못한 변곡점 생겨" ('백번의추억')

사진제공=JTBC

김다미, 신예은 우정 서사에 대한 관심이 뜨겁다.JTBC 토일드라마 '백번의 추억'은 굿데이터코퍼레이션 공식 플랫폼 펀덱스(FUNdex)가 발표한 10월 1주차 TV 화제성 순위에서 TV 부문 1위를 차지했다. 시청률은 1화 3.3%로 시작해 8회서 5.8%로까지 상승했다.‘백번의 추억’의 삼각 청춘 멜로는 짠하다. 고영례(김다미)와 서종희(신예은)가 사랑을 쟁취하기 위해 경쟁하기보다 단짝 친구의 행복을 위해 그 마음을 내려놓았기 때문이다. 종희도 한재필(허남준)을 신경 쓰고 있다는 걸 영례가 알았을 때, 그리고 영례가 그토록 설렜던 ‘자이언트 수건’의 주인이 재필이란 사실을 종희가 알았을 때 두 사람은 사랑이 아닌 우정을 택했다.그럼에도 영례에겐 “그날, 너와 함께 그곳에 가지 않았더라면 어땠을까. 세 번의 우연이 운명일지도 모른다고 설레지 않았더라면 어땠을까”라는 미련과 후회가 남았다. 재필에게 이별을 고하고 돌아와 영례를 꼭 안은 종희 역시 “이게 맞아”라고 스스로에게 되뇌며 눈물을 쏟았다. 착해서 더 짠한 이 관계성은 차별화된 멜로를 그리며 시청자들의 감성을 애틋하게 물들였다.그렇게 첫사랑을 포기했던 단짝 친구가 7년만에 다시 만났고, 그 사이에 여전히 재필이 존재하고 있다. 종희가 사라진 뒤, 영례는 재필과 함께 친구 그 이상의 일상을 나누며 오랜 감정을 키웠고, 더 이상 그 마음을 외면하지 않기로 결심했다. 그러나 다시 만난 종희는 그 결심에 변수가 됐다. 종희와 재필 사이에 아직 풀리지 않은 무언가가 남아있다는 걸 누구보다 영례가 잘 알고 있기 때문.선공개된 예고 영상에는 “인생을 스치는 사람 중 떠나는 사람은 인연이고, 남는 사람은 운명이라 생각했다. 그렇다면 돌아온 사람은 인연일까, 운명일까”라는 영례의 의미심장한 내레이션이 흐르며 각종 추측을 낳고 있는 상황. 이에 영례와 종희, 두 단짝 친구의 추억이 가득한 학교를 찾아간 이들이 쌓아두고 묵혀뒀던 감정에 대해 솔직하게 이야기를 나눌지 궁금해진다.제작진은 “오랜 시간 보고 싶었고 그리웠던 단짝 친구를 다시 만나 영례와 종희가 행복한 시간을 보낸다. 하지만 두 사람 사이엔 꼭 해결해야 하는 숙제가 있다. 바로 재필을 향한 감정이다”라며, “9회 방송을 기점으로 청춘 멜로에 예기치 못한 변곡점이 생길 것이다. 기대해달라”고 전했다.‘백번의 추억’ 9회는 11일 오후 10시 40분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr