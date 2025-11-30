TV텐 바로가기
그룹 스트레이키즈가 '2025 마마 어워즈' 일정을 마치고 30일 오후 인천국제공항을 통해 홍콩에서 입국했다.
스트레이키즈, 마마의 주인공 입국 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지