사진 = 박규영 인스타그램

사진 = 박규영 인스타그램

사진 = 박규영 인스타그램

배우 박규영의 자연스러운 매력이 빛났다.최근 박규영은 자신의 인스타그램에 자신의 일상을 담은 사진 여러장을 게시했다.사진 속 박규영은 조명 아래 창가를 바라보며 사색에 잠긴 듯한 옆모습을 보여주고 있다. 자연스러운 단발 머리에 회색 후드티를 걸친 편안한 차림이지만, 깨끗한 피부와 뚜렷한 이목구비가 시선을 사로잡는다.또 다른 컷에서는 베이지 컬러 상의에 블랙 팬츠를 매치한 채 거울 앞에서 셀카를 찍고 있으며 집 안의 여유로운 분위기 속에서도 박규영 특유의 도회적 매력이 드러난다. 마지막 사진에서 박규영은 핑크빛 조명 아래 환하게 웃는 모습으로 반전된 매력을 선보였다. 꾸밈없이 내추럴한 분위기와 맑은 표정이 인상적이다.댓글을 본 팬들은 "진짜 예쁘네", "귀엽네요", "청초하다", "언제나 예뻐", "매력 넘쳐", "자연스러움이 너무 매력적이에요", "단발 너무 잘 어울려요", "분위기 미쳤다", "눈이 너무 예뻐요"등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 드러냈다.한편 박규영은 외고에 이어 연세대학교를 졸업한 연예계 대표 '엄친딸'로 알려졌다. 박규영은 KBS2TV '가는정 오는정 이민정'에 출연해 "대학생 때 대학 잡지를 찍었다"며 "그 잡지를 본 JYP에 캐스팅이 돼서 연기를 하게 됐다"고 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr박규영