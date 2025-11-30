사진 = 고원희 인스타그램

배우 고원희가 작품 비하인드 사진을 대거 공개했다.최근 고원희는 자신의 인스타그램에 "배에 힘주느라 힘들었던 예나"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 고원희는 촬영 중인 모니터 화면 속 모습이 담겼다. 단정한 단발 헤어에 블랙 자켓과 롱스커트로 고혹미를 뽐내며, 화면 너머로 전해지는 카리스마와 우아함이 눈길을 끈다. 이어진 전신 컷에서는 벽 앞에서 환하게 웃으며 포즈를 취한 모습이 담겨, 블랙 룩 특유의 세련된 분위기와 함께 밝은 에너지를 발산했다.또 다른 컷에서는 흰 셔츠 차림으로 거울 셀카를 찍으며 시크한 매력을 드러냈고, 마지막 사진에서는 붉은 조명 아래 와인잔을 들고 미소 짓는 모습으로 여유로운 분위기를 자아냈다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "연기가 너무 우아하네요", "사랑스럽고 예쁜 언니" 등의 반응을 남기며 뜨거운 호응을 보였다.한편 고원희는 1994년생으로 31세이며 결혼 2년 만에 파경을 맞았다. 앞서 고원희 소속사 측은 "고원희가 신중한 고민 끝에 올해 초 결혼생활을 마무리하기로 합의한 것을 확인했다"고 알렸다.이어 "결혼식 후 혼인신고를 하지 않았던 상태였으며 상대방과 충분한 대화를 통해 각자의 길을 걷기로 결정했음을 알려드린다"며 "상호 합의하에 결정한 사항인 만큼 추측성 보도, 허위사실 유포 등은 자제해 주시기를 정중히 부탁드린다"고 전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr