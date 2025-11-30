사진 = 진세연 인스타그램
배우 진세연이 확 변한 근황을 전했다.

최근 진세연은 자신의 인스타그램에 "새 프로필 드디어"라는 멘트와 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 진세연은 단정하면서도 세련된 분위기를 자아낸다. 검은색 오프숄더 의상으로 목선과 쇄골 라인을 드러내며 고혹적인 매력을 강조했고 차분히 묶은 헤어와 깨끗한 피부톤이 청초함을 더한다.
다른 컷에서는 흰 민소매 탑을 착용해 순수하고 담백한 인상을 보여줬으며 긴 생머리 사이로 비치는 햇살이 투명한 얼굴선을 더욱 돋보이게 했다. 빛을 정면으로 받은 모습에서는 마치 조명을 삼킨 듯한 맑고 깨끗한 미모가 눈길을 끈다.
팬들은 "매일예뻐", "늘 응원합니다", "넘예뽀", "너무 맑고 깨끗해", "진짜 예쁜 공쥬님", "못알아 볼 뻔" 등의 댓글을 남기며 폭발적인 반응을 보였다.
한편 진세연은 1994년생으로 31세이다. 진세연은 2026년 방송 예정인 KBS 2TV 드라마 '사랑을 처방해 드립니다'에 출연한다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

