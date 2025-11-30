배우 황신혜가 딸과 함께한 일상을 공유했다.
최근 황신혜는 자신의 인스타그램에 "축하해요 bebe"라는 멘트와 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 황신혜는 딸 이진이와 함께 하고 있다. 황신혜는 딸 이진이와 함께 고급스러운 공간에서 시간을 보내고 있다. 이진이는 도트 무늬 스카프와 블랙 원피스로 세련된 분위기를 풍기며 헤어핀과 진주 장식으로 고급스러움을 더했다. 황신혜는 화이트 슬리브리스 원피스를 입고 단아한 미소를 지으며 포즈를 취했다. 두 사람은 마주 보며 웃거나 휴대폰을 함께 보는 등 자연스럽고 다정한 모녀의 일상을 담아냈다. 은은한 조명 아래 서로를 향한 눈빛은 마치 한 편의 영화 포스터를 연상시킨다.
팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "한편의 영화 포스터네", "점점 엄마를 더 닮아가는 이쁜 딸 진이님", "너무예뻐요 따님이랑 행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 남기며 감탄을 쏟아냈다. 한편 1963년생으로 올해 62세인 황신혜는 탄탄한 복근과 166cm, 48kg의 균형 잡힌 몸매를 유지한 미녀 배우로 유명하다. 또 황신혜는 배우이자 모델과 화가로 활동 중인 딸 이진과 함께 패션과 예술 영역에서 활발한 행보를 이어가고 있다. 황신혜의 딸 이진이는 모델 겸 배우로 최근에는 JTBC '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'에서 유학파 출신이자 스타트업을 이끄는 핵심 멤버 이한나 역을 맡았다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
