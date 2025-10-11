/ 사진=텐아시아DB

방송인 지석진이 ‘식스센스: 시티투어2’가 새 멤버로 합류했다. 한편 전 시즌에 함께했던 송은이는 출연하지 않았다.tvN ‘식스센스: 시티투어2’(연출 정철민, 박상은)는 SNS를 점령한 핫플레이스와 트렌디한 이슈들을 찾아 떠나는 특별한 여행 속에 숨겨진 단 하나의 가짜를 찾는 프로그램. ‘식스센스’의 외전이자 두 번째 시즌으로 돌아온다.먼저 1차 티저에는 MZ 좇는 아저씨 지석진과 가짜 찾는 식센이들의 유쾌한 모멘트가 담겨 눈길을 끈다. 초반부터 식센이들 못지않은 뭉툭함을 뽐내던 지석진은 유재석이 했던 이야기를 똑같이 해 미미의 레이더망에 포착된다. 이에 유재석은 지석진을 자신의 어깨에 올라가 있는 앵무새라고 설명, 웃음을 유발한다.또한 넷이 모여 뭉툭력이 100배가 된 이들의 도심 속 핫플 투어가 기대감을 상승시키고 있다. 맛있는 음식, 도파민 터지는 추리로 목요일 저녁을 접수할 ‘식스센스: 시티투어2’ 첫 방송이 기다려진다.반면, 지석진을 소개하는 랩으로 시작되는 2차 티저 영상에는 새 멤버 지석진과 그의 천적 유재석, 카운터 고경표, 며느리 미미의 흥미로운 관계성이 예고돼 관심이 쏠린다. 리얼 MZ 미미는 MZ 따라가는 아저씨 지석진의 상황극을 매운맛으로 받아치는가 하면 MZ들이 사진을 촬영하는 방법으로 인증 사진을 남기며 지석진의 MZ력 매니저로 색다른 재미를 더한다.티격태격해도 텐션은 최강인 예능 듀오 유재석과 지석진의 활약도 주목된다. 특히 유재석이 조금씩 먹는 지석진을 가만두지 않고 직접 입에 빵을 넣어주며 “제 마음이에요 형님”이라고 34년 지기의 진한 우정을 뽐내고 있다. 믿고 보는 두 사람의 아옹다옹 케미스트리는 ‘식스센스: 시티투어2’에서도 폭발할 예정이다.뿐만 아니라 고경표는 ‘석진의 반대로 가면 꿀이다’라는 뜻의 일명 ‘석반꿀’이라는 말을 만들어낸다. 더불어 지석진이 “너랑 나랑 얼굴 바꾸자고 하면 안 바꿔”라고 말하자 고경표 역시 “저도요”라고 받아치며 찐 형제 바이브를 뽐내 다채로운 조합으로 즐거움을 선사할 4인방의 여정을 고대케 한다.tvN ‘식스센스: 시티투어2’는 오는 10월 30일(목) 저녁 8시 40분에 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr