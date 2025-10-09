사진 = MBC '태양을 삼킨 여자' 캡처

장신영과 윤아정의 살벌한 신경전이 눈길을 끈다.9일 저녁 7시 5분 방송된 MBC '태양을 삼킨 여자'(연출 김진형/극본 설경은)85회에서는 민세리(박서연 분) 앞에서 말싸움을 하는 백설희(장신영 분)와 민경채(윤아정 분)의 모습이 그려졌다.이날 방송에서 민세리를 발견한 민경채는 "언니가 한 말 잊지마라"며 "회사는 언니거다"고 했다. 이어 "그리고 니 생일 기억하고 있었다"며 "어떻게 잊냐 언니 니 생일 못 잊는다"고 했다. 그러면서 속으로 '내 딸 생일을 어떻게 잊냐'고 생각했다.이때 백설희가 나와 민세리에게 "왜 나왔냐"며 "안 그래도 생일 못 챙겨서 사과하려고 올라왔다"고 했다. 민세리는 "사과 같은 거 안 해도 된다"고 했다. 이에 백설희는 "무슨 소리냐"며 "엄마가 되가지고 딸 생일도 못 챙기고 미안하다"고 했다. 이어 민세리에게 방에 들어가자고 했고 민세리가 먼저 방에 들어갔다.백설희는 민세리가 방으로 들어가자 민경채에게 "내 딸한테 이상한 소리 하지마라"며 "이제 겨우 마음 잡은 애 못된 언니 닮으면 안 되는거 아니냐"고 했다. 민경채는 "못된 언니라니"라고 했고 백설흰느 "목적을 위해서 수단 방법 안 가리는 사람 닮으면 큰일이잖냐"고 했다.이어 백설희는 민세리에게 "설마 나한테 한 짓 모른다고 하진 않겠지"라고 쏘아 본 뒤 민세리에게 갔다. 혼자 남은 민경채는 이를 갈며 분노했다. 민세리에게 간 백설희는 "너한테 화난 거 없으니까 눈치 볼 거 없다"며 "누군가 보낸 장난문자로 사고를 당해서 그런거다"고 달랬다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr