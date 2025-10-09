홈 연예가화제 세븐틴, 공항에서 비주얼 파티 [TV10] 입력 2025.10.09 15:55 수정 2025.10.09 16:01 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노)이 SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN U.S. 참석차 9일 오후 인천국제공항을 통해 미국 시애틀로 출국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 세븐틴 버논, 마스크로 가려도 가릴수 없는 콧대[TEN포토] 세븐틴 승관, 매니저 아닌 본업으로[TEN포토] '33세' 이상이, 마침내 벅찬 소식 전했다…"긴장 많이 했는데, 덕분에 무사히 잘 마쳐" ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT