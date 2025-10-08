쿠시, 비비엔/ 사진=텐아시아 DB

가수 겸 프로듀서 쿠시(KUSH)가 모델 출신 프로듀서 비비엔(VVN)과 결혼한다.쿠시(김병훈·41)와 비비엔(차현정·31)의 소속사 더블랙레이블은 8일 텐아시아에 "쿠시, 비비엔 두 사람이 10월 11일 백년가약을 맺는다. 이 외에 결혼과 관련된 자세한 내용은 공개해 드리기 어려운 점 양해 부탁드린다"고 밝혔다.쿠시와 비비엔은 지난 2016년부터 공개 열애를 이어왔다. 열애 9년 만에 결실을 맺은 두 사람에게 축하 물결이 이어지고 있다.쿠시는 2003년 레게 듀오 스토니스컹크로 데뷔했다. 이후 2007년 작곡가로 전향해 YG엔터테인먼트에서 빅뱅, 지드래곤, 태양, 2NE1 등 유명 아티스트의 대표곡을 냈다. 그는 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '소다 팝'과 '유어 아이돌'을 작곡했다.비비엔은 2015년 패션 잡지 쎄시 콘테스트에서 1위를 차지한 모델 출신 프로듀서다. 비비엔은 지난해 방영된 엠넷 오디션 '아이랜드2(I-LAND2)' 프로듀서로 참여했으며, 그룹 소녀시대 멤버 유리의 사촌으로 알려져 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr