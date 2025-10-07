사진=성민 SNS

사진='슈퍼맨이 돌아왔다' 캡처

2014년 돌연 결혼 소식을 전한 그룹 슈퍼주니어의 멤버 성민이 속내를 털어놨다.7일 방송된 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' 스페셜 방송에는 성민이 출연했다. 아이돌 그룹의 멤버로 활동하며 최고의 인기를 달리던 성민은 연애와 결혼을 선택한 후 수많은 루머에 휩싸이며 10년 동안 활동하지 못했던 과거를 회상한 뒤 눈시울을 붉혔다.성민은 "주변인들에게도 한 번도 속마음을 털어놓은 적이 없다. 아이돌이 결혼하는 게 내가 처음이다 보니 처음에는 팬들이 놀랄 것 같아서 어떻게 전해야 하나 고민이 많았는데 소문이 나고 기사가 나면서 대응을 못 했다"라며 "점점 루머가 커지고 수많은 악플을 보면서 사람들이 나를 욕하는 것 같고 나쁘게 바라보는 것 같아 어떤 말도 못 하고 집에만 있었다. 가수 말고 할 수 있는 일이 없는데 점점 설 곳이 없어지는 것 같아 무서웠다"고 고백했다.이후 그는 아내 김사은을 지키기 위해 결혼을 선택했지만 10년 동안 활동을 하지 못한 채 긴 공백기를 보냈다고. 성민이 아내가 가장이 되어 가정을 지킨 것에 대해 미안함을 드러내자 아내 김사은은 "남편이 나보다 더 힘들었을 것이다. 내가 피해를 준 것 같아 남편에게 미안하고 속상했다"고 말했다.성민은 결혼 10년 만에 기적처럼 찾아온 아들 도윤이를 보며 트로트 가수로서 새로운 도약을 준비했다. 무대에 대한 갈증을 이겨내기 위해 트로트 가수로 변신했지만 경연 대회 출연 당시 좋은 성적을 거두지 못했다. 이후 그는 기초부터 배우기 위해 트로트 작곡가 이호섭의 노래교실을 찾아 4년간 수련했다고.노래 수업을 마친 성민은 집으로 돌아와 며칠 후 있을 '전국노래자랑' 무대를 위해 최선을 다하는 모습을 보여줬다. 이어 그는 아들 도윤이와 시간을 보내고 직접 이유식을 준비하고 먹이는 등 능숙한 아빠의 모습을 보였다.며칠 후 신인 트로트 가수로 '전국노래자랑' 무대에 선 성민은 폭우 속에서도 자신을 응원하는 팬을 위해 최선을 다해 노래했다. 아들과 아내를 위해 용기를 내 무대에 선 그는 "도윤이가 무럭무럭 성장해서 내 무대를 보고 멋있다고 말해주는 날이 왔으면 좋겠다. 20년 차 가수이긴 하지만 새롭게 시작하는 신인 트로트 가수다. 너무 미워하지 말고 예쁘게 봐주시고 많이 사랑해 주셨으면 좋겠다"고 말했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr