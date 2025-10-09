사진=넷플릭스

2012년 개봉한 영화 '건축학개론'을 통해 '국민 첫사랑'으로 떠올랐던 수지가 새 작품 '다 이루어질지니'에서도 독보적인 미모를 자랑했다.지난 3일 공개된 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질지니'는 천여 년 만에 깨어난 경력 단절 램프의 정령 지니(김우빈 분)가 감정 결여 인간 가영(수지 분)을 만나 세 가지 소원을 두고 벌이는 스트레스 제로, 판타지 로맨틱 코미디다.전생과 현생을 가로지르는 지니와 가영의 긴 서사를 그려낸 '다 이루어질지니'는 작품 공개와 동시에 화제를 모으며 설렘과 웃음, 애틋함이 모두 담긴 두 인물의 이야기로 시청자들을 매혹하고 있다.극 중 수지는 반사회적 인격 장애를 지닌 '가영'역으로 분했다. 할머니 손에 자라 할머니의 주입식 '룰'과 '루틴'을 지키며 살아가는 인물이다. '사이코패스'라고 불리지만 '인간의 선한 의지'라는 내포를 가진 아주 드문 캐릭터라고도 할 수 있다. 가영은 비현실적인 상황 앞에서도 무표정이고, 세 가지 소원을 들어주겠다는 달콤한 유혹에도 무반응이다.그런 그가 지니를 만난 후 전망대 꼭대기에 올라가 죽음이라는 것에 흥미를 느끼는 듯 "기회가 생겼다"며 보인 '진짜 기쁨'이라는 기묘한 웃음은 금방이라도 무슨 일을 벌일 것 같은 섬뜩함과 이질감이 느껴지게 했다. 하지만 가영은 상대가 말하는 것을 그대로 받아들이기 위해 노력하고 자신을 사랑으로 키워낸 마을 사람들과 잘 어울려 지내며 약속은 꼭 지켜낸다. 선과 악이 공존하는 복합적인 인물을 수지가 함부로 미워할 수 없는 아주 매력적인 캐릭터로 탄생시켰다.명실상부 로코퀸 수지의 면모도 단연 돋보였다. 9년 만의 재회를 알린 김우빈과의 설렘 폭발 케미는 시청자들을 보는 내내 웃음 짓게 했다. 귀찮을 정도로 소원에 집착하는 지니에게 폭력을 쓰기도 하고, 만나기만 하면 티격태격하는 가영이지만 키스의 매력에 빠져 지니가 정해준 룰과 루틴만을 기다리는 그의 모습은 귀여움을 유발하며 극의 재미를 더했다.아무 표정이 없는 가영이지만 수지의 섬세한 연기가 더해져 설렘과 흥미가 그대로 전해졌다. 무엇보다 판타지스러운 대사까지 맛깔나게 소화해 내며 같은 장면을 다시 한번 더 보고 싶게끔 했다.감정이 결여된 캐릭터이기에 겉모습만으로는 인물이 느끼는 마음을 전달하기 어려울 수 있지만 수지의 노력이 빛을 발해 시청자가 더욱이 캐릭터의 감정으로 풀 충전되게 했다. 이는 수지가 그동안 선보여온 캐릭터들의 매력이라고 할 수 있는데, 만들어가는 인물마다 보는 이들에게 응원하고 안아주고 싶게끔 만드는 재주가 있는 배우다.캐릭터의 모난 부분까지 사랑하게 될 수 있는 건 수지의 섬세한 캐릭터 분석이 잘 녹아들어 표현됐기 때문. 매 작품 맡은 캐릭터 그 자체가 되어 감정의 깊이를 더하는 수지의 노력은 몰입도를 한층 끌어올리기에 충분했다.무엇보다 인물이 많이 나오는 이번 작품에서 수지는 만나는 캐릭터들마다 새로운 착붙 케미까지 선보인다. 전생과 현생을 오가며 전혀 다른 성격의 인물을 보여주기까지, 다채롭고 황홀한 수지의 매력은 '다 이루어질지니'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr