가수 지드래곤이 F1 공연 사상 최대 인파를 운집하는 기록을 세웠다.

지드래곤은 지난 3일(현지 시간) 싱가포르 마리나 베이 시가지 서킷 퍼당 스테이지에서 펼쳐진 '2025 FORMULA 1 SINGAPORE GRAND PRIX (2025 포뮬러 원 싱가포르 그랑프리)'에 공연 헤드라이너로 나서 무대를 꾸몄다.

이는 지드래곤이 2017년 진행된 두 번째 월드투어 'Act III, M.O.T.T.E World Tour' 이후 약 8년 만에 오르는 싱가포르 무대였다. 그의 공연 소식이 전해지자 싱가포르 팬들의 폭발적인 반응이 쏟아졌으며 공연 당일에는 F1 공연 사상 최대 인파인 6만 5000명이 현장을 찾았다.
지드래곤이 무대 위에 모습을 드러내자 현지 팬들은 일제히 "권지용"을 외치며 환호성을 쏟아냈다. 이에 화답하듯 지드래곤은 'PO￦ER', 'HOME SWEET HOME', 'TOO BAD (feat. Anderson .Paak)', '미치GO', 'One of a Kind', 'Crayon' 등의 무대를 선보였다. 안정적인 라이브와 무대를 즐기는 프로페셔널한 무대 장인의 면모로 현장의 열기를 더욱 뜨겁게 달궜다.

그는 총 3개의 파트에서 3벌의 무대 의상을 선보이며 시선을 사로잡았다. 첫 번째 무대에서는 F1 콘셉트에 맞춘 하이엔드 레이싱 룩을 착용했다. 이어 두 번째 무대에서는 올레드 수트를 완벽히 소화했다. 마지막으로는 키치함과 댄디함이 공존하는 스타일링에 F1의 상징인 체커기를 더했다.
현지 팬들은 각종 SNS와 커뮤니티를 통해 "G-DRAGON의 무대는 상상 그 이상으로 멋지고 감격스러웠다", "평생 잊지 못할 특별한 순간으로 기억될 것", "관객들과 가까이 호흡하며 열정을 불태우는 G-DRAGON의 무대를 직접 볼 수 있어서 행복했다" 등의 반응을 보였다.

