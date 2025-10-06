사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

'냉장고를 부탁해' 이재명 대통령이 부부 싸움 화해법을 공개했다.6일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'(이하 '냉부해')에는 이재명 대통령♥김혜경 여사가 출연했다.이날 대통령 내외 등장 전 안정환은 "여러 게스트 분들이 나왔지만, 이분들이 냉부해에 나올지 몰랐다. 나 꼬집어 봐"라며 믿기지 않는 반응을 보였다.같은 시각 무대 뒤편에서는 김혜경 여사가 "배에 힘을 꽉 주세요. 고개를 이렇게 내밀면 안 된다"며 이 대통령의 자세를 단속해 눈길을 끌었다.취임 이후 방송 첫 출연인 이재명 대통령은 "(방송 출연이) 정말 오랜만이라 많이 어색하다"면서 "추석 하면 제일 먼저 떠오르는 게 풍성함이다. 우리 국민 여러분 즐거운 추석 되시면 좋겠습니다"라고 인사말을 전했다.김혜경 여사 또한 "풍성한 추석을 맞이해서 가족 여러분들과 함께 맛있는 것 많이 드시고 즐거운 시간 되셨으면 좋겠습니다"라고 인사했다.'냉부해' 시청 여부를 묻자 김 여사는 "셰프님들 정말 팬이다. 너무 떨린다. 사심이 많다"고 밝혔다. 이 대통령은 "아내가 요리 프로그램을 자주 본다"고 덧붙였다.'추석 특집'에 출연한 이재명 대통령은 "추석 하면 역시 풍성한 음식이다. 우리나라는 문화가 자산이다. K팝, K콘텐츠도 중요하지만, 문화의 핵심은 음식이다. K푸드는 지속성이 있다"며 차세대 핵심 사업으로 꼽았다."아내가 해준 요리 중에 가장 맛있던 음식은?"이라는 질문에 이 대통령은 "수없이 많은데, 시래기 고등어조림을 좋아한다. 두 번째로는 라타투이(토마토 가지 등을 넣은 요리)다. 원래 양식 안 먹는데 맛있더라"고 답했다.과거 미팅할 때 돈가스를 몇 번 먹었다고 밝힌 이재명 대통령은 구체적인 미팅 질문에 김 여사 눈치를 봤다. 김혜경 여사는 "명절에 가정에 분란을 일으키면 안 된다"며 MC 김성주에게 경고해 웃음을 선사했다."부부 싸움 중간에도 밥을 먹는다"는 제작진의 제보에 김혜경 여사는 "나중에는 밥 안 준 게 싸움의 이유가 된다. 그럴 때는 반찬통이 통째로 올라온다"고 셀프 폭로했다.김혜경 여사는 부부 싸움 일화를 하나 더 공개했다. 김 여사는 "남편이 부부 싸움을 하게 되면 젊었을 때부터 편지 쓰는 습관이 있다, 장문의 편지보다 반성문이다"라고 밝혔다. 이 대통령은 "제가 잘못해서 싸운 거니까요"라며 훈훈한 부부의 모습을 보였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr