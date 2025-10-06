사진=애니 SNS

그룹 올데이 프로젝트 멤버 애니가 여러 명품 브랜드 행사에 참석하고 있다.애니는 6일 자신의 인스타그램 스토리에 "see you tomorrow"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 애니가 해외 명품 브랜드 T사의 행사에 초청받은 모습. 초청장과 함께 해당 브랜드의 가방이 놓여져 있어 눈길을 끌었다.한편 애니는 신세계 이명희 회장의 손녀로 데뷔 전부터 유명세를 탔다. 그는 지난 6월 혼성 그룹 올데이 프로젝트로 데뷔했다. 올데이 프로젝트는 더블 타이틀곡 '페이머스', '위키드'로 데뷔와 동시에 음원 차트 1위에 오르는 등 괴물 신인으로 주목받고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr