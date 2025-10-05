사진 = 채정안 인스타그램

배우 채정안이 압도적인 미모와 분위기로 밤을 장식했다.채정안은 최근 자신의 인스타그램에 "Yesterday Nigh"이라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 공개했다.공개된 사진 속 채정안은 도시의 고전적인 건축물 사이에서 블랙 수트 스타일을 완벽하게 소화했다. 벨트로 허리를 잡아준 재킷에 패턴 디테일을 더한 스커트가 고혹적인 무드를 배가시켰고 시스루 스타킹과 하이힐이 세련된 매력을 극대화했다. 밤하늘 아래 빛나는 조명과 어우러진 채정안의 강렬한 눈빛과 미소는 단번에 시선을 압도한다. 런웨이를 방불케 하는 포즈와 여유로운 카리스마는 패션 아이콘다운 존재감을 과시했다.팬들은 댓글로 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님" "늘행복했으면좋겠어요" 등의 반응을 보이며 열렬한 지지를 보냈다.앞서 채정안은 TV조선 '내 멋대로 - 과몰입클럽'에서 채정안은 아침에 일어나 지압부터 시작해 오일 풀링, 소금물 마시기, 지중해식 아침 식사, 세안, 기초 피부 관리, 영양제 섭취, 스트레칭까지의 뷰티 루틴을 공개한 바 있다.한편 채정안은 1977년생으로 만 47세다. 1995년 광고 모델로 데뷔했고 2005년 결혼했으나 2007년 이혼했다.채정안은 앞서 이지혜의 유튜브 채널 '밉지 않은 관종 언니'에 출연해 "잘 살려고 애쓰면서 살고 싶지 않다"며 재혼 의사가 없다고 밝혔다. 그러면서 "나는 죽음을 준비하고 살고 있다"며 "맥시멀리스트의 삶을 벗어나려 하는데 갑자기 죽으면 많은 짐들을 누가 정리할 거냐"며 미래를 걱정하는 모습도 보인 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr