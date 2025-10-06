임형주

오늘(6일) 저녁 8시 방송되는 채널A ‘절친 토큐멘터리 – 4인용식탁’ 108회에서는 세계 무대를 누비는 팝페라 테너 임형주가 출연한다.임형주는 절친 조혜련, 황광희를 초대해 추석에 어울리는 ‘K-엄마표’ 한 상을 대접하며 집과 공연장이 결합된 450평 규모의 4층 집을 공개했다. 특히 1층 공연장에선 특별 라이브 무대도 선보였다.이날 임형주는 12살 어린 나이에 데뷔해 성공하기까지의 과정을 솔직하게 고백했다. 부모님이 가수가 되는 것을 반대해 16세에 여행 간다고 거짓말을 한 뒤 홀로 유학길에 올랐다고. 그는 햇빛 없는 차고에서 생활하며 곰팡이 핀 청바지를 입고 오디션을 봤던 시절은 회상한다.이후 그는 뉴욕 카네기홀에서 남성 성악가 최연소 독창회 진행, 로마시립예술원 동양인 최초 석좌교수 임명, 팝페라 가수 최초 그래미상 심사위원 위촉 등 화려한 이력을 이어왔다.임형주의 반전 일상도 공개됐다. 14년 지기 황광희는 “홀케이크를 혼자 다 먹고도 다이어트를 걱정하고, 편의점에선 통신사 할인받으며 ‘저 아시죠?’라고 셀프 어필을 한다”라며 유쾌한 폭로를 이어갔다.이어 임형주는 조혜련과의 ‘무대 난입’ 에피소드를 최초 공개했다. 공연 중 조혜련이 ‘아나까나’ 원곡인 ‘Sexy music’ 무대에 난입해 함께 노래를 불렀다는 것. 공연 분위기는 한껏 달아올랐지만, 그 후 국립극장 규정으로 인해 한동안 대관이 불가능했다고. 이에 조혜련은 미안하다며 “임형주가 연상 취향이라, 73년생 여동생을 소개해 주겠다”라고 깜짝 발언해 현장을 놀라게 했다.이어 임형주는 가장 억울했던 루머로 ‘고운 미성을 유지하기 위해 화학적 거세를 했다는 소문’을 꼽는다. 그가 자신 있다고 해명하자 조혜련은 “그걸 왜 자신 있게 얘기하냐”며 손사래를 친다.절친들과 함께 스타의 인생 한 편을 들여다보는 시간, 채널A ‘절친 토큐멘터리 – 4인용식탁’ 108회는 오늘(6일) 추석 특별 편성에 따라 기존보다 10분 앞선 저녁 8시에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr