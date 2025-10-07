사진=유튜브 '짠한형 신동엽'
'짠한형' 신승훈이 신동엽의 야한 이야기가 취향이라고 고백했다.

6일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 가수 신승훈이 출연했다.

이날 신승훈은 "신동엽과 가끔 연락하고, 오가며 만나는 사이지만 술자리는 되게 오랜만"이라며 반가움을 드러냈다.

절친한 술 멤버인 김민종이 취하면 부축하거나, 업기도 했다는 신승훈은 "민종이가 술을 엄청 마시잖냐. 내가 부축하니까 '신승훈을 얼마나 마시길래'라고 하더라"면서 "나랑 술 마시기 전에 민종이랑 마신 건 나이가 들어서 주량이 줄었다고 생각한 거냐"고 따져 웃음을 자아냈다.
사진=유튜브 '짠한형 신동엽'
신동엽은 "술 마시고 형한테 '노래해 줘' 요청하면 잘 해준다"며 고마움을 드러냈다. 신승훈은 "네가 야한 얘기를 해주니까, 노래를 해주는 거"라며 "방송에서 못 할 얘기들이다. 나한테 세상 제일 웃긴 애는 너다. 숨이 넘어갈 것 같은데, '그만해'라는 말이 안 나와서 얘 뺨을 친 적도 있다"고 고백해 폭소를 유발했다.

"웃으면서 살려달라고 했다"는 신승훈은 "동엽이가 개그맨 사명이 강했다"고 표현했다. 이에 신동엽은 "형들이 밥을 사주니까, 밥값이라도 하려고"라며 미소를 지었다. 신승훈은 "그때도 되게 야했는데, 내가 그런 걸 좋아한다는 걸 그때 알았다"고 솔직하게 이야기했다.

신동엽과 스태프들은 데뷔 35주년을 맞이해 10년 만에 정규 12집 앨범 'SINCERELY MELODIES'를 발표한 신승훈에게 축하의 박수를 보냈다.
사진=유튜브 '짠한형 신동엽'
11개 신곡으로만 꽉 채운 앨범에 대해 그는 리메이크, 후배와의 협업 등이 없는 이유에 대해 "과거의 영광을 끌어들이기 싫었다. 난 아직도 현재진행형이라는 걸 보여주고 싶었다"며 남다른 각오를 드러냈다.

한편, 신승훈이 잠시 자리를 비워 녹화가 중단된 사이 신동엽은 매니저에게 "휴대폰 좀 가져다 달라. 개인적인 일인데, 오늘 딸 대학교 발표가 있다"고 말했다.

신동엽 딸 대학 합격 소식에 정호철과 스태프들은 "축하드립니다"라며 박수를 보냈다. 신동엽은 뒤늦게 돌아온 신승훈에게 딸 대학교 합격 소식을 전하며 "오늘 5시에 발표였다"고 설명했다. 신승훈은 "나 화장실 간 사이에 신곡 대박 축하를 또 해준 줄 알았다. 벽 잡고 울 뻔헀다"고 너스레를 떨었다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

