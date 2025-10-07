사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

'짠한형' 신승훈이 신동엽의 야한 이야기가 취향이라고 고백했다.6일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 가수 신승훈이 출연했다.이날 신승훈은 "신동엽과 가끔 연락하고, 오가며 만나는 사이지만 술자리는 되게 오랜만"이라며 반가움을 드러냈다.절친한 술 멤버인 김민종이 취하면 부축하거나, 업기도 했다는 신승훈은 "민종이가 술을 엄청 마시잖냐. 내가 부축하니까 '신승훈을 얼마나 마시길래'라고 하더라"면서 "나랑 술 마시기 전에 민종이랑 마신 건 나이가 들어서 주량이 줄었다고 생각한 거냐"고 따져 웃음을 자아냈다.신동엽은 "술 마시고 형한테 '노래해 줘' 요청하면 잘 해준다"며 고마움을 드러냈다. 신승훈은 "네가 야한 얘기를 해주니까, 노래를 해주는 거"라며 "방송에서 못 할 얘기들이다. 나한테 세상 제일 웃긴 애는 너다. 숨이 넘어갈 것 같은데, '그만해'라는 말이 안 나와서 얘 뺨을 친 적도 있다"고 고백해 폭소를 유발했다."웃으면서 살려달라고 했다"는 신승훈은 "동엽이가 개그맨 사명이 강했다"고 표현했다. 이에 신동엽은 "형들이 밥을 사주니까, 밥값이라도 하려고"라며 미소를 지었다. 신승훈은 "그때도 되게 야했는데, 내가 그런 걸 좋아한다는 걸 그때 알았다"고 솔직하게 이야기했다.신동엽과 스태프들은 데뷔 35주년을 맞이해 10년 만에 정규 12집 앨범 'SINCERELY MELODIES'를 발표한 신승훈에게 축하의 박수를 보냈다.11개 신곡으로만 꽉 채운 앨범에 대해 그는 리메이크, 후배와의 협업 등이 없는 이유에 대해 "과거의 영광을 끌어들이기 싫었다. 난 아직도 현재진행형이라는 걸 보여주고 싶었다"며 남다른 각오를 드러냈다.한편, 신승훈이 잠시 자리를 비워 녹화가 중단된 사이 신동엽은 매니저에게 "휴대폰 좀 가져다 달라. 개인적인 일인데, 오늘 딸 대학교 발표가 있다"고 말했다.신동엽 딸 대학 합격 소식에 정호철과 스태프들은 "축하드립니다"라며 박수를 보냈다. 신동엽은 뒤늦게 돌아온 신승훈에게 딸 대학교 합격 소식을 전하며 "오늘 5시에 발표였다"고 설명했다. 신승훈은 "나 화장실 간 사이에 신곡 대박 축하를 또 해준 줄 알았다. 벽 잡고 울 뻔헀다"고 너스레를 떨었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr