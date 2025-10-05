/ 사진=텐아시아DB

방송인 이영자가 이경규의 속내에 눈물을 보인다.오는 15일(수) 다시 돌아오는 tvN STORY 먹방 & 토크 버라이어티 예능 '남겨서 뭐하게'가 새 단장을 예고하는 티저 영상 공개했다.‘남겨서 뭐하게’는 ‘먹방계의 바이블’ 이영자와 ‘먹방계의 큰손’ 박세리의 특급 케미로, 매주 새롭게 찾아오는 랜덤 맛친구와 전국 방방곡곡의 맛집을 찾아다니며 스케일 큰 먹방을 선보여 큰 사랑을 받은 바 있다.더욱 맛있고 재미있게 돌아오는 ‘남겨서 뭐하게’에서는 게스트가 고마움, 미안함 등 속마음을 전하면서 대접을 하는 맛있는 만남인 ‘맛선 프로젝트’가 시작된다. ‘맛선’ 상대인 '맛선자'에게 ‘맛선 장소’에서 특별한 음식을 대접하며 이야기를 나눌 수 있도록, MC 영자 & 세리가 ‘맛신저’ 역할로 고객 만족도 200%의 최상의 서비스를 선사할 예정이다. “음식은 남김없이, 인연과 이야기는 남기자!”라는 모토에 걸맞게 새롭게 선보이는 ‘맛선 프로젝트’를 통해 2 MC와 게스트들의 더욱 풍성한 토크가 펼쳐질 것으로 기대를 모은다.첫 방송을 앞두고 공개된 ‘남겨서 뭐하게’ 1차 티저 영상에서는 오랜만에 뭉친 2 MC 영자와 세리가 예능 대부 이경규에게 ‘남겨서 뭐하게’에 대해 묻자, 특유의 투덜 개그로 “다 뜯어고쳐야 돼”라며 돌직구를 던져 웃음을 자아낸다. 이에 2 MC는 새로운 프로젝트인 ‘맛선 프로젝트’를 알리고, ‘맛선 프로젝트’를 찾을 초특급 맛친구로 엄기준, 김숙, 김승수의 등장이 예고되어 기대를 더한다.맛친구들이 과연 신개념 대접 한상 맛선 상대로 누굴 찾아갈지 궁금증이 쏠리는 가운데, 리뉴얼 첫 화인 13회에서는 이경규, 김숙이 출연해 특급 활약을 펼친다. 김숙은 인턴 MC 로, 이경규는 MC들의 ‘맛선자’로 등장하는데, 이경규가 털어놓은 솔직한 속마음에 끝내 눈물을 보이는 이영자의 모습이 포착되어 이들의 숨겨진 이야기에 관심이 집중된다.‘남겨서 뭐하게’ 13회는 10월 15일(수) 저녁 8시 tvN STORY에서 첫 방송한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr