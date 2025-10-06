사진 = tvN '신사장 프로젝트' 캡처

이레가 달라진 한석규를 눈치채지 못하는 배현성을 답답해 했다.6일 밤 8시 50분 방송된 tvN '신사장 프로젝트'(연출 신경수/극본 반기리)7회에서는 신사장(한석규 분)이 변한 모습을 알아채지 못하는 조필립(배현성 분)을 보고 답답해 하는 이시온(이레 분)의 모습이 그려졌다.이날 방송에서 조필립이 신사장 가게를 찾았다. 조필립은 신사장에게 "고재경(류해준 분)이 소송 취하한다더라"며 "아무리 설득해도 꿈쩍을 안 한다"고 했다. 이에 신사장은 "어쩔 수 없다"고 했다. 이에 조필립은 "고재경, 백승무(이종현 분) 씨 둘다 빈털터리로 나앉게 생겼다"며 "지금 소송 취하할 때가 아니라 오히려 오미숙(정애연 분)을 고발해야 한다"고 했다.하지만 신사장은 대답하지 않고 양배추만 썰었다. 조필립은 "제말 듣고 계시냐"며 "사장님이 그러셨잖냐 왜 돈도 안 받고 취하하냐고"고 했다. 이에 신사장은 "네가 말렸다 하지 않았냐"며 "다 알고도 결정한 걸 뭘 어떡하라는 거냐"고 했다. 조필립은 "아 사장님답지 않게 왜 이러시는 거냐"며 "그냥 둘거냐"고 했다. 이때 조필립은 가게에 김상근(김상호 분)이 오자 "그 보증금 반환 청구 소송 원고가 소송 취하한다더라"고 했다.김상근 역시 "잘됐다"고 하자 조필립은 "잘되긴 뭐가 잘 됐냐 지금 이게"라고 하자 이시온은 문제집을 갖고 오더니 조필립에게 "나 이 문제 좀 알려달라"고 했다. 조필립은 "이따가"라고 했지만 이시온은 조필립 손을 끌고 나가 카페로 갔다. 조필립은 "무슨 문제인데 카페까지 왔냐"고 했다.이시온은 "너 진짜 눈치가 없다"며 "아저씨가 평소랑 다른데 딱 보면 모르겠냐"고 했다. 조필립은 "아 내말이 보육원가지 가서 두 사람 사정 다 들어놓고 이제와서 저러는 이유가 뭐냔 말이다"고 했다. 이시온은 "놔두고 좀 기다려 보라"며 "말 못할 일이 있나 보다 하라 아직도 신사장 아저씨를 모르냐"고 했다. 이에 조필립은 "알다가도 모르겠다"고 하며 숨을 내쉬었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr