사진=임수향 SNS

배우 임수향이 리치 면모를 보였다.임수향은 지난 5일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 업로드했다.공개된 사진 속에는 임수향이 해외에 체류 중인 듯 해외 명품 브랜드 L사의 대형 트렁크를 배경으로 기념 촬영을 남기고 있는 모습. 특히 임수향은 자켓 소매 부분이 땅에 끌리고 있음에도 쿨한 면모를 보여 눈길을 끌었다.한편 임수향은 최근 자신의 채널에서 "중학교 때 우리 집이 부자였다"며 유복했던 학창 시절을 언급해 화제가 됐다. 이후 '금수절설'이 불거지자, 그는 지난 7월 해명 영상을 업로드 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr