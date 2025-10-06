[단독] "중학교 때 연기 스승, 현 소속사 대표님"…이원정, 유학 포기하고 배우로 발돋움 [인터뷰]

≪이소정의 스타캐처≫

방송계 반짝거리는 유망 스타 캐치해서 소개

최근 강남구의 한 카페에서 배우 이원정을 만났다. 그는 미국 캘리포니아 샌프란시스코 출생으로 대한민국과 미국 복수국적자다. 그는 안양예술고 연극영화과를 거쳐 가천대 연극영화과에 진학했다. 2001년생으로, 2019년 '미스터 기간제'를 통해 데뷔했다.이후 '리얼:타임:러브', '이상한 변호사 우영우', '어쩌다 마주친, 그대', '하이라키', '우연일까?' 등에 출연하며 주·조연을 오가며 경력을 쌓았다. 작품마다 새로운 모습을 보여주며 필모그래피를 확장한 그는 현재 떠오르는 신예로 주목받고 있다. 올해는 '메리 킬즈 피플'에서 시한부 청년으로 특별 출연한 데 이어 '백번의 추억'을 통해 또 다른 매력을 보여주는 중이다.이원정은 과거 스튜디오 산타클로스에서 런업컴퍼니로 이적했다. 그는 "이전 소속사와의 계약이 끝난 뒤 여러 곳에서 제안이 들어왔다. 어떤 길을 택해야 할지 갈피를 못 잡았는데, 결국 지금의 대표님을 선택하게 됐다"고 말했다. 이어 "중학교 때 처음 만나 고등학교 시절까지 연기를 지도해주셨던 분이다. 성인이 된 후 잠시 연락이 끊긴 시기도 있었지만, 다시 인연이 이어져 이렇게 함께하게 됐다"고 했다. 또 "우리 회사는 대표님이 직접 연기를 지도해주신다. 연기를 잘 아는 분이 운영하는 회사라 더 특별하게 느껴진다"고 덧붙였다."대표님을 뵈면 20분씩 연기에 관한 얘기를 나눠요. 어떤 톤과 매너로 캐릭터를 대해야 할지 조언을 해주시고, 작품에 관한 목표도 함께 이야기해요. 레슨이라기보다 생각을 정리하는 시간 같아요. 여러모로 큰 힘이 되고 있습니다."초등학교 5학년 때 드라마 '아이리스'를 보고 처음 배우의 꿈을 꿨다는 이원정. 그는 "이병헌 선배가 총을 쏘는 장면을 보고 첫눈에 반해 연기를 하겠다고 어머니께 말씀드렸다. 그랬더니 헛소리하지 말라는 답이 돌아왔다"고 회상했다. 이어 "한동안 꿈을 접었다가, 중학교 시절 학교에서 괴롭힘을 당했다. 당시 어머니는 내가 다시 유학을 가길 바랐지만, 힘들던 시기에 날 도와준 멋진 친구가 있었다. 그 친구와 떨어지고 싶지 않아 한국에 남았고, 결국 어머니가 연기 학원에 보냈다"고 얘기했다."희망하는 고등학교와 대학교에 진학하지 못하면 다시 미국에 가 유학 생활을 하겠다고 어머니와 약속했는데, 열심히 해서 목표를 이뤘죠."어머니가 배우의 길을 원하셨던 걸까. 이에 관해 이원정은 "그런 건 아니다. 어머니는 내가 파일럿이 되길 바랐다"고 설명했다. 그렇다면 왜 연기 학원에 보낸 거냐는 질문에 이원정은 "초등학교 5학년 때 내가 배우가 되고 싶다고 한 말을 기억했다. 내가 너무 힘들어하니까 '너 이거라도 해볼래?' 했다"고 답했다.이원정은 어머니가 과거 패션모델이었다는 사실도 밝혔다. 그는 "어머니가 '응답하라 1988'에 나왔다"며 "첫 회에 7초 정도 등장하는 걸 우연히 발견했다. 故 신해철 가수 장면 이후에 발끝부터 머리까지 잡히는 장면이 있는데, 보는 순간 어머니인 걸 알아차렸다"고 말했다.그는 배우로 성장하는 과정에서 어머니의 존재가 큰 동력이 됐음을 강조했다. 이원정은 "어머니가 중학교 2학년 때 연기 학원에 강제로 등록해 준 게 인생의 큰 전환점이었다"고 고백하며, 지금의 길을 열어준 결정적 순간이라고 회상했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr