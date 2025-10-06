전 아나운서 출신 원자현이 예비남편 윤정수와 함께 친정에 방문했다.
6일 원자현은 자신의 계정에 친정에서의 사진을 게재했다. 윤정수는 예비 장인, 장모를 위해 샴페인을 준비했다. 이들은 추석을 맞아 명절음식을 먹으며 행복해하는 모양새다. 원자현과 윤정수는 내달 말 서울 강남구의 한 호텔에서 결혼식을 올린다. 띠동갑 아내와 윤정수의 교제 기간은 약 8개월 정도로 알려졌다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
