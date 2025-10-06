뉴비트, 데뷔후 첫 추석...풍성한 한가위 보내세요

뉴비트(NEWBEAT/박민석, 홍민성, 전여여정, 최서현, 김태양, 조윤후, 김리우)는 5일 공식 SNS를 통해 한복 사진과 함께 추석 인사를 전했다.뉴비트는 "데뷔 후 팬분들과 첫 추석을 함께할 수 있어 정말 행복하다"며 "오랜만에 만나는 가족들, 친구들과 재밌고 행복한 시간 보내시길 바란다. 맛있는 음식도 많이 드시면서 풍족한 한가위 보내셨으면 좋겠다"라고 따뜻한 메시지를 남겼다.뉴비트는 지난 3월 정규 1집 '러 앤 래드(RAW AND RAD)'로 데뷔한 7인조 보이그룹이다. 이들은 Mnet 글로벌 데뷔쇼 '드롭 더 뉴비트(Drop the NEWBEAT)'와 SBS 데뷔 팬 쇼케이스 '힘숨찐 해부실' 등 파격적인 행보로 데뷔와 동시에 글로벌한 주목을 받았다.데뷔 후 뉴비트는 '2025 러브썸 페스티벌', '서울스프링페스타 개막기념 서울 원더쇼', '케이콘 재팬 2025(KCON JAPAN 2025)', '케이콘 엘에이 2025(KCON LA 2025)', '마이케이 페스타(MyK FESTA)', '2025 여수 K-메가아일랜드 페스티벌', '2025 케이 월드 드림 어워즈', 'ATA 페스티벌 2025' 등 국내외 굵직한 무대에 연이어 이름을 올리며 탄탄한 실력을 보여줬다.사진=비트인터렉티브 제공조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr