사진제공=tvN '태풍상사'

tvN 새 토일드라마 '태풍상사'가 일주일 먼저 1997년의 풍경을 공개한다. 바로 '태풍상사'로의 첫 출근을 도울 스페셜 '태풍상사 첫 출근 준비'가 오늘(5일) 밤 9시 방송되는 것.tvN 새 토일드라마 '태풍상사'는 1997년 IMF, 직원도, 돈도, 팔 것도 없는 무역회사의 사장이 되어버린 초보 상사맨 강태풍(이준호)의 고군분투 성장기를 그린다. 첫 방송을 단 일주일 앞두고 '태풍상사 첫 출근 준비'라는 스페셜 방송을 편성, 시청자들을 1997년 IMF 시절의 풍경 속으로 먼저 초대한다.오늘(5일) 방송될 '태풍상사 첫 출근 준비'에는 스페셜에서만 먼저 만나볼 수 있는 본편 선공개 영상과 태풍상사의 직원인 총무부 차장 차선택(김재화), 물류부 대리 배송중(이상진)이 직접 전하는 임직원 소개와 90년대 회사에서만 볼 수 있는 추억의 물건들이 가득한 사무실 풍경까지 속속들이 엿볼 수 있다.여기에 '키워드 토크' 코너를 통해 강태풍과 오미선(김민하)의 캐릭터 매력, 배우들의 싱크로율과 케미, 90년대 패션·가요·서울 사투리 비하인드 등 본편에서 미처 볼 수 없는 다채로운 이야기도 풀어낸다. 이와 더불어 촬영 현장의 훈훈한 팀워크와 케미가 엿보이는 메이킹 영상과 주연 배우들이 직접 전해온 메시지까지 준비됐다.제작진은 "얼마 남지 않은 첫 방송, 그 기다림을 달래줄 '태풍상사 첫 출근 준비'가 오늘(5일) 밤 9시 시청자 여러분들을 찾아간다"며 "추석 연휴를 맞아 가족들이 함께 즐길 수 있는 특별한 예고편 같은 자리로, 1997년의 풍경 속으로 시청자들을 먼저 안내할 예정이다. 본편의 감동과 웃음을 미리 체험하고, 캐릭터와 배우들의 매력을 더 깊게 알아갈 기회가 될 예정이니 많은 기대 부탁드린다"라고 전했다.'태풍상사'는 다음 주 토요일(11일) 밤 9시 10분 첫 방송된다. 이에 앞서 '태풍상사 첫 출근 준비'는 오늘(5일) 일요일 밤 9시에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr