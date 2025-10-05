사진제공=넷플릭스

사진제공=넷플릭스

'다 이루어질지니' 김우빈이 빚어낸 매혹적인 정령 '지니'가 시청자들의 마음을 관통했다.넷플릭스 시리즈 '다 이루어질지니'는 천여 년 만에 깨어난 경력 단절 램프의 정령 지니(김우빈 분)가 감정 결여 인간 가영(수지 분)을 만나 세 가지 소원을 두고 벌이는 판타지 로맨틱 코미디. 지난 3일 전편 공개 직후부터 '오늘 대한민국의 TOP10 시리즈' 1위를 차지했다.4일 발표된 글로벌 OTT 시청 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에 따르면 '다 이루어질지니'는 넷플릭스 TV쇼 부문 전 세계 TOP 10에서 글로벌 5위에 올랐고, 약 20개 국가에서 TOP 5에 진입했다. 이같이 '다 이루어질지니'가 다양한 국가들에서 또한 인기몰이를 하고 있는 가운데, 김우빈의 호연이 국내외 시청자들을 사로잡고 있다.천여 년 동안 램프에 갇혀 있다 사이코패스 주인 가영에 의해 두바이 사막에서 소환된 '지니'를 연기한 김우빈은 묵직한 존재감과 재기 발랄한 경쾌함을 자유자재로 넘나들며 극의 중심을 단단히 지탱했다. 인간의 타락을 증명하려는 냉소적인 사탄의 모습부터 이내 가영을 향해 오묘하게 싹트는 로맨틱한 감정, 의외의 허당스러운 면모까지 지니 캐릭터를 능수능란하고도 흡인력 있게 표현해내며 재미를 더했다.김우빈은 위압감 있는 사탄 지니의 모습을 카리스마 넘치는 동굴 목소리와 압도적인 피지컬로 구현했을 뿐만 아니라 '로코킹'다운 감정 연기로도 로맨틱 코미디 장르에서의 입지를 다시 한번 각인했다. 배우 수지와는 풋풋했던 9년 전과는 확연히 다른 매력으로 농익고 치명적인 '혐관 로맨스'를 선보이며 화제성을 견인, 팬들의 심장을 제대로 설레게 만들고 있다.앞서 "촬영하면서 한 장면 한 장면 아끼는 마음으로 찍었을 정도로 대본이 주는 힘이 너무 좋았다. 작가님께서 만들어 주신 세계관을 잘 만들어보고 싶다는 생각이 강하게 들었다"고 '다 이루어질지니'에 대한 남다른 애정을 드러낸 김우빈. 빈틈없는 캐릭터 소화력으로 지니 캐릭터를 입체적이고 매혹적인 존재로 완성한 그의 열연에 시청자의 관심이 집중되는 바다.마지막까지 눈 뗄 수 없는 중독성으로 극을 이끈 김우빈의 활약에 힘입어 '다 이루어질지니'의 인기가 어디까지 이어질지 귀추가 주목된다.김우빈이 출연하는 '다 이루어질지니'는 넷플릭스에서 스트리밍 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr