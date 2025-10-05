사진제공=KBS2 '은수 좋은 날'

'은수 좋은 날' 이영애와 김영광이 이번엔 살인 사건에 휘말린다.오늘(5일) 밤 9시 20분 방송되는 KBS 2TV 토일 미니시리즈 '은수 좋은 날' 6회에서는 강은수(이영애 분)와 이경(김영광 분)이 괴한의 침입으로 인해 돌이킬 수 없는 살인 사건에 연루되며 끝없는 위기에 직면한다.공개된 스틸에는 치명적인 상처를 입고 소파에 쓰러진 이경을 간호하는 은수의 모습이 담겨 있다. 은수의 집에 침입한 괴한과의 격렬한 몸싸움 끝에, 결국 한 명이 사망하는 사건이 벌어진 것. 이경은 정체가 드러날까 두려워 병원조차 가지 못하고, 은수는 직접 상처를 치료하며 피투성이가 된 그를 간병한다.문제는 여기서 끝나지 않는다. 약 가방에 이어 살인까지 얽힌 두 사람을 향해 장태구(박용우 분)의 수사망은 점점 좁혀지고, 은수와 이경은 벼랑 끝으로 내몰린다. 과연 죽은 이는 누구이며, 이들이 감당해야 할 대가는 무엇일까.이경은 고통 속에서도 담담히 "계획대로 하자. 우린 잘못한 게 없다"며 흔들리는 은수를 붙잡으며 최후의 결단을 내린다. 피로 얼룩진 두 사람의 동업이 어떤 결말을 맞게 될지 시청자들의 궁금증이 증폭되고 있다.'은수 좋은 날' 6회는 오늘(5일) 밤 9시 20분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr