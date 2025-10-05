에이티즈 여상, 몽환적 'Legacy'…팬심 홀렸다

사진제공=KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈(ATEEZ) 여상이 짙은 카리스마로 글로벌 팬심을 사로잡았다.여상은 4일 0시 에이티즈 공식 유튜브 채널을 통해 솔로곡 '레거시(Legacy)' 영상을 공개했다.공개된 영상은 차오르는 연기 속에 누워 있는 여상의 얼굴을 비추며 시작됐다. 이어 어둠을 밝히는 조명 아래 매혹적인 댄스를 선보이는 여상의 모습이 그려지고, 그의 감미로운 음색이 동시에 흘러나와 눈과 귀를 동시에 압도했다.강약 조절에 뛰어난 여상의 춤선이 곡의 신비롭고 몽환적인 분위기를 극대화하며 절로 감탄을 불러왔다. 영상 초반의 어둡고 차가운 무드에서 후반부로 갈수록 점차 쌓여가는 빛이 보는 재미를 더하며 보는 이들에게 깊은 몰입감을 선사했다.'레거시'는 에이티즈 미니 12집 '골든 아워 : 파트 3 '인 유어 판타지 에디션'(GOLDEN HOUR : Part.3 'In Your Fantasy Edition')'에 수록된 여상의 솔로곡이다. 여상이 직접 작사에 참여해 짙은 음악색을 녹여냈고, 멤버 홍중이 작사, 작곡, 편곡에 힘을 보태 완성도를 끌어올렸다.여상은 지난 7월 인천을 시작으로 북미 12개 도시와 일본 각지를 순회하고 있는 에이티즈 2025 월드 투어 '인 유어 판타지(IN YOUR FANTASY)' 공연에서 '레거시' 무대를 선보인 바 있다.여상이 속한 에이티즈는 지난달 13일부터 15일까지 3일간 일본 사이타마, 20일과 21일 양일간 나고야에서 '인 유어 판타지' 공연을 성황리에 마쳤다. 오는 22일과 23일 양일간 고베에서 일본 투어 대미를 장식한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr