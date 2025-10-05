이창열 감독-예지원, 영화 '피렌체'는 사랑입니다[TEN포토]

이창열 감독과 배우 예지원이 현지시각 3일 미국 할리우드 차이니즈 시어터에서 열린 '글로벌 스테이지 할리우드 영화제 2025(Global Stage Hollywood Film Festival 2025)' 개막식 레드카펫 행사에 참석하고 있다.1997년 창설돼 올해로 28주년을 맞은 이 영화제는 매년 우수한 영화, 감독, 배우를 선정하며 신진 영화인을 발굴하고 작품을 소개하는 플랫폼으로 자리 잡았다. 특히 할리우드라는 세계 최대 영화 시장을 기반으로 글로벌 배급, 공동 제작, 투자 기회를 제공하는 실질적 교류의 장으로 평가받는다.올해는 한국을 비롯해 일본, 중국 등 아시아 주요국 작품이 다수 초청돼 아시아 영화의 다양성과 경쟁력을 알리는 무대가 될 전망이다.사진제공 : 에스브이컴조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr