사진제공=조용필, 이 순간을 영원히

사진제공=조용필, 이 순간을 영원히

KBS2TV 광복 80주년 KBS 대기획 '조용필, 이 순간을 영원히'가 4K UHD 초고화질로 시청자들을 찾는다.광복 80주년 KBS 대기획 '조용필, 이 순간을 영원히'는 대한민국의 모든 세대를 아우르는 레전드, 조용필이 KBS에서 1997년 '빅쇼' 이후 28년 만에 선보이는 단독 무대. 음악으로 언제나 국민 곁을 함께한 대중음악의 역사 그 자체인 조용필의 귀환에 관심이 쏠리고 있다.전석 3분 매진의 신화를 이루며 '리빙 레전드' 조용필의 저력을 입증한 '조용필, 이 순간을 영원히' 고척돔 공연은 무대의 규모와 퀄리티, 관객 호응도 모두 역대급이라는 호평을 얻었다. 이로써 본 방송에 대한 시청자들의 기대감이 나날이 고조되고 있는 상황.이 가운데, KBS 측이 "'조용필, 이 순간을 영원히' 본 방송을 4K UHD로 방송한다. 가왕 조용필이 모든 것을 쏟아낸 역대급 무대를 보다 생생하게 전달하기 위한 결정"이라고 밝혔다.'조용필, 이 순간을 영원히'가 채택한 4K UHD의 경우 기존 FHD에 비해 4배 선명한 초고화질로, 대형 화면에서도 화질 손실 없이 디테일하고 선명한 영상을 즐길 수 있다. 이를 통해 고척돔의 압도적인 규모감을 생생하게 담아내는 것은 물론, 공연 당시 관객들의 뜨거운 호평을 얻었던 130mX22m 초대형 LED월의 화려한 그래픽까지 안방에서 실감나게 감상할 수 있게 됐다. 더불어 조용필의 변함없는 아우라와 그의 명곡을 따라 울고 웃는 관객들의 떼창 역시 보다 생동감 넘치게 담아내며, 시청자에게 마치 대형 콘서트 현장에 있는 듯한 몰입감을 선사할 예정이다.'조용필, 이 순간을 영원히' 본 공연은 6일 저녁 7시 20분, '조용필, 이 순간을 영원히-그날의 기록'은 8일 저녁 8시에 방영된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr