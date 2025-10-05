사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

아이브 장원영이 독보적인 미모를 뽐내며 팬심을 뒤흔들었다.장원영은 최근 자신의 인스타그램에 "Uh huhhh"라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속 장원영은 긴 웨이브 헤어와 뚜렷한 이목구비로 눈길을 사로잡았다. 스트릿 무드를 담은 패션부터 사랑스러운 소녀 같은 모습까지 다채로운 분위기를 연출하며 화보급 비주얼을 자랑했다.블랙 니트와 프린팅 티셔츠로 청순하면서도 발랄한 매력을 드러내는가 하면 케이크를 들고 사랑스러운 표정을 짓는 장면에서는 장원영 특유의 귀여움이 고스란히 전해졌다. 조명 아래 빛나는 피부와 큰 눈망울은 보는 이들의 시선을 단숨에 사로잡았다.팬들은 댓글로 "너무 예쁘다" "사랑스러워" "이뻐용" "내 롤모델" "왜 이렇게 예쁜거야" "너무 귀여워" 등 폭발적인 반응을 보이며 뜨거운 애정을 드러냈다.팬들은 "너무 예쁘다" "사랑스러워" "이뻐용" "내 롤모델" "왜 이렇게 예쁜거야" "너무 귀여워" 등 댓글로 감탄을 쏟아냈다. 아이브 활동 외에도 브랜드 광고, 패션 화보 등 다방면에서 활약 중인 장원영이 앞으로 어떤 전설적인 미모를 갱신해 나갈지, 대중의 관심은 계속될 전망이다.한편 2004년생으로 21세인 장원영은 '100억 몸값'으로 알려진 변우석의 광고 갯수를 따라 잡을 것으로 보인다. 장원은은 올해에만 우리은행, Malto, 빙그레, 다이슨, 데싱디바, 배러, JIM BEAM, 뉴발란스 등 다양한 브랜드의 앰버서더로 활약하며 광고계를 장악하고 있다. 뷰티, 패션, 식품, 금융, 주류 등 다양한 브랜드 모델로 활동 중인 장원영은 모든 영역을 접수한 넘사벽 '광고 퀸' 행보로 대체 불가한 영향력을 아낌없이 발휘하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr