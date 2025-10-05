사진 = 장원영 인스타그램
사진 = 장원영 인스타그램
아이브 장원영이 독보적인 미모를 뽐내며 팬심을 뒤흔들었다.

장원영은 최근 자신의 인스타그램에 "Uh huhhh"라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 장원영은 긴 웨이브 헤어와 뚜렷한 이목구비로 눈길을 사로잡았다. 스트릿 무드를 담은 패션부터 사랑스러운 소녀 같은 모습까지 다채로운 분위기를 연출하며 화보급 비주얼을 자랑했다.
사진 = 장원영 인스타그램
사진 = 장원영 인스타그램
블랙 니트와 프린팅 티셔츠로 청순하면서도 발랄한 매력을 드러내는가 하면 케이크를 들고 사랑스러운 표정을 짓는 장면에서는 장원영 특유의 귀여움이 고스란히 전해졌다. 조명 아래 빛나는 피부와 큰 눈망울은 보는 이들의 시선을 단숨에 사로잡았다.
사진 = 장원영 인스타그램
사진 = 장원영 인스타그램
팬들은 댓글로 "너무 예쁘다" "사랑스러워" "이뻐용" "내 롤모델" "왜 이렇게 예쁜거야" "너무 귀여워" 등 폭발적인 반응을 보이며 뜨거운 애정을 드러냈다.

팬들은 "너무 예쁘다" "사랑스러워" "이뻐용" "내 롤모델" "왜 이렇게 예쁜거야" "너무 귀여워" 등 댓글로 감탄을 쏟아냈다. 아이브 활동 외에도 브랜드 광고, 패션 화보 등 다방면에서 활약 중인 장원영이 앞으로 어떤 전설적인 미모를 갱신해 나갈지, 대중의 관심은 계속될 전망이다.
사진 = 장원영 인스타그램
사진 = 장원영 인스타그램
한편 2004년생으로 21세인 장원영은 '100억 몸값'으로 알려진 변우석의 광고 갯수를 따라 잡을 것으로 보인다. 장원은은 올해에만 우리은행, Malto, 빙그레, 다이슨, 데싱디바, 배러, JIM BEAM, 뉴발란스 등 다양한 브랜드의 앰버서더로 활약하며 광고계를 장악하고 있다. 뷰티, 패션, 식품, 금융, 주류 등 다양한 브랜드 모델로 활동 중인 장원영은 모든 영역을 접수한 넘사벽 '광고 퀸' 행보로 대체 불가한 영향력을 아낌없이 발휘하고 있다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지