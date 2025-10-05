사진제공=JTBC

이재명 대통령 부부가 출연하는 JTBC '냉장고를 부탁해'(냉부해) 추석 특집이 6일 밤으로 편성이 미뤄졌다.지난 4일 JTBC 측은 "5일 방송 예정이던 JTBC '냉장고를 부탁해' 추석 특집은 6일 밤 10시로 편성 변경됐다"고 밝혔다.앞서 국가정보자원관리원 화재로 인한 국가전산망 장애 담당 공무원의 사망과 관련, 대통령실은 김남준 대변인 서면브리핑을 통해 "국가공무원의 사망으로 전 부처가 추모의 시간을 가지고 있는 점을 감안해 이같이 요청했다"고 설명했다.이 대통령 부부는 '추석 특집, K 냉장고를 부탁해'라는 주제로 '냉장고를 부탁해' 녹화를 진행했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr