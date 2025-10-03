사진=텐아시아 DB

사진=제시 SNS

가수 제시가 방송인 유재석으로부터 추석 선물을 받았다.제시는 지난 2일 자신의 인스타그램 스토리에 "Thank you always jaesuk oppa"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 업로드했다.공개된 사진 속에는 유재석이 보낸 것으로 보이는 추석 선물을 제시가 잘 전달받은 모습. 동봉된 편지에는 "풍요로운 한가위, 행복한 추석 명정 보내세요. 유재석 드림"이라고 적혀 있어 눈길을 끌었다.앞서 제시는 팬 폭행 방관 논란에 휩싸였다. 경찰 등에 따르면, 지난해 9월 29일 새벽 강남구 압구정동에서 미성년자인 한 팬이 제시에게 사진 촬영을 요청했다가 제시 일행 중 한 남성에게 폭행을 당했다. 제시는 이 사건과 관련해 조사를 받았고, 수사 기관은 관련 혐의가 없다고 판단해 제시에 대해 무혐의 처분을 내렸다.한편 제시는 지난 6월 27일 새 디지털 싱글 'Newsflash'(뉴스플래시)를 발매했다. 'Newsflash'는 제시가 독립 레이블 UNNI COMPANY(언니 컴퍼니)를 설립한 후 선보인 첫 신곡이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr