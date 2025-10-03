사진=텐아시아 DB

사진=패션 매거진 엘르 UK SNS

그룹 블랙핑크 멤버 로제를 향한 인종차별로 논란을 일으킨 영국 패션 매거진 엘르 UK가 결국 고개를 숙였다.2일(현지시간) 엘르 UK는 공식 채널을 통해 "최근 파리 패션위크 게시물과 관련해 사이즈 문제로 로제가 단체 사진에서 잘린 점에 대해 진심으로 사과한다"고 발표했다. 이어 "누군가를 불쾌하게 할 의도는 없었다. 해당 게시물은 삭제됐고 엘르 UK는 모든 독자층을 온전히 대변하는 콘텐츠를 만들도록 최선을 다하겠다"고 말했다.앞서 로제는 지난달 29일 프랑스 파리에서 열린 '생로랑 2026 봄·여름 여성복 컬렉션 쇼'에 글로벌 앰버서더 자격으로 참석했다. 현장에는 찰리 XCX, 모델 헤일리 비버, 배우 겸 모델 조이 크라비츠 등 세계적인 셀럽들이 함께했다.그러나 패션 매거진 엘르 UK가 SNS에 올린 사진에서 인종차별 논란이 발생했다. 함께 찍힌 사진들 속에서 로제가 잘리거나 블랙아웃 처리된 것.온라인 커뮤니티를 통해서도 당시 상황을 담은 영상이 공개돼 파장이 커졌다. 찰리 XCX가 노골적으로 몸을 돌려 헤일리 비버, 조이 크라비츠와만 대화를 나눴고 로제는 세 사람을 바라보다 머쓱한 상황에 시선을 땅에 떨구는 모습이 고스란히 담겼다.비난 여론이 거세지자 찰리 XCX는 로제와 함께한 다른 사진들을 추가 공개했다.한편 로제는 오랜 기간 동안 생로랑 글로벌 앰버서더로 활동하며 '인간 생로랑'으로 불렸다. 로제가 속한 블랙핑크는 2023년 11월 영국 버킹엄궁 국빈 만찬에 초대돼 국왕에게 대영제국 훈장을 받았었다. 아울러 로제는 세계적인 팝 가수 브루노 마스와의 협업곡 '아파트'로 MTV 비디오 뮤직 어워즈 '올해의 노래' 부문을 수상하는 등 세계적 인정을 받았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr