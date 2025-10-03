사진=소연 SNS

그룹 티아라 출신 소연이 기내에서 특별 서비스를 누렸다.소연은 3일 자신의 인스타그램 스토리에 "기대했던 캐비어. 특별히 더블로 내어주신 캐이버 산"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 업로드했다.공개된 사진들 속에는 소연이 남편과 함께 비행기 1등석에 탑승한 모습. 특히 기내식을 주문한 소연은 기대했던 세계 3대 진미, 캐비어가 2배 더 큰 양으로 등장하자 이를 기념해 눈길을 끌었다.한편 소연은 2022년, 9세 연하의 축구 국가대표 선수 조유민과 3년간의 열애 끝에 혼인신고를 올리고 법적 부부가 됐다. 두 사람 사이 자녀는 없다.조유민은 지난해부터 아랍에미리트(UAE) 샤르자FC로 이적하면서 소연과 함께 두바이로 이주했다. 조유민이 이적 당시 샤르자에서 지불한 이적료는 약 15억원이었으며, 이적 후 현재 조유민의 연봉은 20억원까지 뛰었을 것으로 추정된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr