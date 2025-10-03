사진=유나 SNS

그룹 AOA 출신 유나가 출산 임박을 알렸다.유나는 지난 2일 자신의 인스타그렘에 "촬영 내내 사랑과 배려가 넘쳐 흘렀던, 너무 따듯하신 분들과 함께여서 행복했어요🤎"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 유나가 웨딩드레스를 착용한 채 만삭의 D라인을 보여주고 있는 모습. 특히 유나는 "평생 기억에 남을 우리의 첫 가족 사진👶🏻🤵🏻👰🏻‍♀️🤍📸"이라며 행복한 기분을 드러냈다.유나는 음악 프로듀싱 팀 '별들의 전쟁' 멤버인 강정훈과 지난해 2월 결혼했다. 유나는 2012년 AOA로 데뷔했으나 2021년 1월 FNC엔터테인먼트와의 전속계약 만료 후 소속사를 떠나면서 그룹을 탈퇴, 현재 필라테스 및 요가 강사로 활동 중이다.작곡가로 활동 중인 강정훈은 그룹 애프터스쿨 '아하(AH)'부터 씨스타19 '마 보이(MA BOY)', 제국의아이들 '후유증', '숨소리', 몬스타엑스 '아름다워', 트와이스 '하트셰이커(HEART SHAKER)', 워너원 '약속해요 (I.P.U)', 있지 '달라달라', '워너비(LOCO)' 등에 참여했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr