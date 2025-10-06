사진=텐아시아DB

"네일아트도 작품하면서 처음 해봤어요. 분장 선생님이 같이 가서 네일아트 하자고 하길래, '네일아트 정도는 제가 혼자 집 앞에서 하겠다'고 했죠. 보내준 예시 사진대로 네일아트숍에 가서 했더니 '왜 손톱 연장을 안 했냐'고 그러더라고요. '연장이 뭐예요?'고 그랬죠. 손톱 연장이라는 걸 몰랐어요. 하하. 하루 만에 다 지우고 다시 했죠."배우 염혜란이 영화 '어쩔수가없다'의 디테일이 살아 있던 작업 현장을 이같이 회상했다. '어쩔수가없다'는 25년간 제지회사에 근무한 만수(이병헌 분)가 갑작스레 해고당한 후 재취업을 모색하다 '경쟁자 제거'를 선택하는 얘기. 염혜란은 실직한 후 무기력해진 남편 범모(이성민 분)의 모습이 못마땅한 아내 아라 역을 맡았다. 염혜란은 이번 영화를 "귀한 작업이었다"고 돌아왔다. 그 이유는 "대본 초고, 수정된 대본, 최종 대본에 콘티, 촬영, 완성본까지 과정을 다 함께했기 때문"이라고.염혜란이 영화에 출연을 결심한 건 박찬욱 감독의 작품이라는 이유도 컸다. 하지만 "박 감독님을 좋아했지만 한편으론 두려웠다. 전 잔인한 걸 못 보는데, 감독님 전매특허처럼 잔인한 장면이 나오잖나. 그런 의미에서 마음의 준비를 단단히 하고 가야 하는 작품이었다"며 준비 단계 때의 고민을 털어놨다.게다가 첫 장면부터 고비가 왔다. 염혜란은 뱀 공포증이 있는데, 산에서 뱀을 마주한 장면을 촬영해야 했다."전 뱀에 대한 공포가 심해요. 그림을 보는 것도 힘들어할 정도죠. 그런데 어이없게도 첫 장면부터 뱀이 나오더라고요. '너무 죄송한데 제가 뱀을 무서워한다'고 했더니 감독님도 뱀인지 벌레인지 공포가 있다며 'CG할 거다'고 하더라고요. 그래서 안심하고 들어갔어요. 하하."염혜란에 따르면 아라 캐릭터와 관련해 시나리오에는 "관능적인 홍조, 아름다운 여인과 같은 지문이 있었다"고 한다. 박 감독이 염혜란을 캐스팅한 건 한 시상식에서 본 그의 모습이 너무 아름다웠기 때문이라고. 염혜란은 그날을 기억하며 "편안하게 가려다가 숍 들러 꾸며서 간 게 얼마나 다행인지"라고 너스레를 떨었다. 또한 "(작품에) 내가 이렇게 다채로운 모습이 나오는 건 처음이다. 지금까지 제가 해왔던 연기와는 결이 달랐다"고 말했다. 이번 작품이 '배우 염혜란'에게 어떤 것을 남겼느냐는 물음에는 "섹시함?"이라고 답하며 웃음을 터트렸다."처음 대본을 받았을 땐 '나한테 없는 것'이라고 생각해서 놀랐어요. 그런데 하면서 보니 '없던 게 아니네' 싶었죠. 팜므파탈의 면모, 섹시한 모습, 욕망 있는 모습 등이 없는 게 아니었어요. '나 왜 없다고 생각했지? 있었잖아' 싶더라고요. 사놓고 안 꺼냈던 야한 옷을 꺼내 본 느낌이에요. 안 입으려고 산 건 아니잖아요. 제 옷장에 있던 옷이죠. 그런 걸 발견하고 느꼈다는 점에서 소중한 작업이었어요."연극 배우 시절을 거친 염혜란은 '동백꽃 필 무렵', '마스크걸', '더 글로리', '폭싹 속았수다', 그리고 '어쩔수가없다'까지 대중적, 상업적 작품에서도 흥행 주역으로 활약하고 있다. 염혜란이 '대세', '전성기'라는 평가를 받는 이유다. 그는 "생각해보면 막연하게 생각했던 지점에 와있는 거 같다. 남의 일이 아니라 '내가 지금 하고 있구나' 싶다"면서도 "대세는 유행이다. 유행은 없어지는 거다. 돌아올 순 있어도 없어진다"라고 강조했다."지금이 전성기, 대세라는 말을 해주십니다. 행복한데 그걸 모를 때가 정말 행복할 때라는 말이 있더라고요. 나태주 시인님의 문구에서 따온 말이죠. 기가 막힌 구절입니다. 지금이 그런 시기라는 걸 제가 진짜로 아는 건 나중일 것 같아요. 전성기, 대세도 얼마 안 남았을 거 같아요. 몇 년 후 '최고 행복했던 때는 그때였네' 그럴 것 같아요. 하하."김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr