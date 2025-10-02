13세女 성폭행 살해 했는데…김길태, 심신 미약으로 감형 "최악이다" ('꼬꼬무')

사진제공=SBS

‘꼬꼬무’가 13세 여자아이를 성폭행 살해한 김길태가 “내가 그랬을리가 없다”며 심신 미약 감형을 받았던 사건을 다뤘다.2일 방송된는 SBS‘ 꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기’(이하 ‘꼬꼬무’) 195회는 ‘김길태와 암흑대왕’으로, 배우 조우진, 신소율, 김기방이 리스너로 출격해 여자아이를 성폭행 살해 후 물탱크 통에 유기한 희대의 살인마 김길태 사건을 파헤쳤다.2010년, 보일러용 물탱크에서 실종된 13살 여자아이의 시신이 발견돼 부산 일대가 충격에 휩싸였다. 시신에는 김길태의 DNA가 검출되었으나 붙잡힌 김길태는 “내가 그랬을 리 없다”, “술에 취해서 기억이 안난다”는 식으로 발뺌했다. 급기야 “나는 암흑대왕에게 잠식되어 있다”는 기괴한 말을 서슴없이 내뱉었다. 신소율은 “미치겠다, 미치겠어”라며 분노를 억누르지 못하고 한숨을 크게 내쉬었다. 김길태는 정신치료 기록과 심신미약을 빌미로 감형을 주장했다. 이야기를 듣던 신소율은 “절대 안된다”라고 소리쳤다.최근 김길태 사건뿐만 아니라 정유정 사건, 인천 사제 총기 사건, 명재완 교사의 초등학생 살해 사건의 가해자들 역시 심신미약을 주장했다는 사실이 드러났다. 이에 조우진은 “누구를 위한 판결인지 의문스럽다”며 울분을 토했고, 김기방은 “우리나라는 심신미약에 너무 관대하다. 최악이네요 최악”이라며 씁쓸함을 감추지 못했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr