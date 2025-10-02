에스쿱스X민규

그룹 세븐틴 새 스페셜 유닛 에스쿱스X민규가 일본에서도 많은 인기를 얻고있다.지난 1일 일본 오리콘이 발표한 최신 차트(9월 30일 자)에 따르면 에스쿱스X민규의 미니 1집 ‘HYPE VIBES’는 일본 발매 첫날 ‘데일리 앨범 랭킹’ 1위를 기록했다.이 앨범은 발매 직후 아이튠즈 재팬 ‘톱 앨범’ 차트 1위를 달성하고 애플뮤직 재팬 ‘톱 앨범’ 차트에서는 최상위권에 안착했다. 타이틀곡 ‘5, 4, 3 (Pretty woman) (feat. Lay Bankz)’는 라인뮤직의 실시간 및 일간 차트 상위권에 들었다.더불어 이번 앨범은 발매 당일(9월 29일)에만 60만 장 이상 팔려 K-팝 유닛 앨범 역대 최다 첫날 판매량 기록을 세웠다. 또한 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 차트에서 16개 국가 및 지역 1위를 차지, ‘월드와이드 아이튠즈 앨범’ 6위에 오른 데 이어 하루 뒤인 지난달 30일 4위로 순위를 끌어올렸다.타이틀곡 ‘5, 4, 3 (Pretty woman) (feat. Lay Bankz)’는 공개 직후 벅스 실시간 차트 1위에 올랐고, 멜론 ‘톱 100’에는 타이틀곡뿐 아니라 수록곡 전곡이 차트인에 성공했다. 뮤직비디오는 ‘유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드’ 정상을 찍은 바 있다.에스쿱스X민규의 퍼포먼스를 향한 기대도 모아지고 있다. 앞서 선공개된 타이틀곡 챌린지 영상은 1억 8000만 회 넘게 재생됐다. 두 사람의 신곡 무대는 오늘(2일) Mnet ‘엠카운트다운’에서 만날 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr