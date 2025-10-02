그룹 세븐틴 새 스페셜 유닛 에스쿱스X민규가 일본에서도 많은 인기를 얻고있다.
지난 1일 일본 오리콘이 발표한 최신 차트(9월 30일 자)에 따르면 에스쿱스X민규의 미니 1집 ‘HYPE VIBES’는 일본 발매 첫날 ‘데일리 앨범 랭킹’ 1위를 기록했다.
이 앨범은 발매 직후 아이튠즈 재팬 ‘톱 앨범’ 차트 1위를 달성하고 애플뮤직 재팬 ‘톱 앨범’ 차트에서는 최상위권에 안착했다. 타이틀곡 ‘5, 4, 3 (Pretty woman) (feat. Lay Bankz)’는 라인뮤직의 실시간 및 일간 차트 상위권에 들었다.
더불어 이번 앨범은 발매 당일(9월 29일)에만 60만 장 이상 팔려 K-팝 유닛 앨범 역대 최다 첫날 판매량 기록을 세웠다. 또한 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 차트에서 16개 국가 및 지역 1위를 차지, ‘월드와이드 아이튠즈 앨범’ 6위에 오른 데 이어 하루 뒤인 지난달 30일 4위로 순위를 끌어올렸다.
타이틀곡 ‘5, 4, 3 (Pretty woman) (feat. Lay Bankz)’는 공개 직후 벅스 실시간 차트 1위에 올랐고, 멜론 ‘톱 100’에는 타이틀곡뿐 아니라 수록곡 전곡이 차트인에 성공했다. 뮤직비디오는 ‘유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드’ 정상을 찍은 바 있다.
에스쿱스X민규의 퍼포먼스를 향한 기대도 모아지고 있다. 앞서 선공개된 타이틀곡 챌린지 영상은 1억 8000만 회 넘게 재생됐다. 두 사람의 신곡 무대는 오늘(2일) Mnet ‘엠카운트다운’에서 만날 수 있다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
