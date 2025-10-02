그룹 i-dle (아이들)이 일본 앨범을 발매하고 본격적인 현지 활동에 나선다.
아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)은 오는 3일 0시 각종 음원사이트를 통해 일본 EP 'i-dle'을 발표한다. 아이들이 리브랜딩 후 처음이자 5년 만에 선보이는 일본 앨범으로 현지에서 아이들의 새로운 시작을 알리는 의미 있는 행보다.
아이들의 일본 EP 'i-dle'에는 타이틀곡 '어떡하지' [どうしよっかな (Where Do We Go)]를 비롯해 '사랑할 수 없었던 세계에 영원히 안녕' (愛せなかった世界へ永遠にじゃあね), 'Invincible' 그리고 '퀸카 (Queencard)'와 '나는 아픈 건 딱 질색이니까' 일본어 버전까지 총 5곡이 수록된다.
타이틀곡 '어떡하지'는 소연이 작사, 작곡을 맡았다. 브라스를 비롯한 흥겨운 밴드 구성의 곡으로, 누구나 한 번쯤 겪게 되는 청춘의 고민을 담았다. 곡 제목인 'どうしよっかな', 'Where Do We Go' 등 가사의 후렴구가 매력을 더한다.
아이들은 그동안 앨범 아트워크, 콘셉트 포토에서 Y2K 분위기를 선보여 시선을 사로잡았다. '어떡하지' 뮤직비디오 티저에서는 아날로그 감성과 함께 멤버들 각자의 스토리를 전하며 본편의 기대를 높였다. 뮤직비디오는 음원 발매 후 3일 오후 6시 공개된다.
앞서 아이들은 'SUMMER SONIC 2025' 무대에서 '나는 아픈 건 딱 질색이니까' 일본어 버전 무대를 최초 공개한 후 지난달 26일 음원을 발표하며 관심을 받았다.
아이들은 오는 4일과 5일 사이타마 슈퍼 아레나, 18일과 19일 지라이온 아레나 고베에서 '2025 i-dle first japan tour [逢い-dle]'을 개최한다.
최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr
