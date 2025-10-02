[종합] 랄랄, 극심한 산후우울증 겪었다…"딸도 싫고 다 싫어, 뼈 시리고 하혈"('슈돌')

/ 사진=텐아시아DB

사진=KBS '슈퍼맨이 돌아왔다' 영상 캡처

유튜버 랄랄이 산후우울증을 겪었다고 밝혔다.1일 방송된 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에서는 랄랄과 딸 서빈 양의 일상이 공개됐다.랄랄은 어머니, 딸 서빈과 맛집을 찾았다. 랄랄의 어머니는 딸이 유튜브를 처음 시작하던 때를 떠올리며 "처음에는 딸이 게임중독인 줄 알았다"고 했다.어머니는 "나는 우리 딸이 자랑스럽다. 댓글 중에 '명화 씨(랄랄 부캐) 때문에 하루하루 살아간다. 이 콘텐츠 영원히 해달라'는 글도 있었다"며 "우리 딸 덕분에 사람들이 살맛이 난다고 하는 걸 보니 뿌듯하다"고 말했다. 그러면서도 "생체 리듬이 있지 않나. 새벽까지 잠도 못 자니까 걱정된다"고 전했다.랄랄 모녀는 랄랄의 산후우울증에 대해서도 이야기했다. 어머니는 "어느 날 (랄랄에게서) 전화가 왔는데 목소리가 어둡더라. '무슨 일 있냐'고 했더니 '나 다 싫다. 서빈이도 싫고 다 싫다'고 그러더라"고 회상했다.랄랄은 산후우울증으로 인해 하루하루가 괴로웠던 것. 그는 "호르몬 변화를 몰랐다. 태어나서 처음으로 뼈가 시리고 하혈하고 그러니까 곧 죽는건가 싶더라. 임신 중에 한 번도 못 쉬었다. 내 마음대로 할 수 있는 게 없고 자유가 없어서 하루하루 괴로웠다. 그래도 책임감이 들었다. 엄마가 많이 생각났다"고 떠올렸다.랄랄은 어머니의 응원과 위로에 산후우울증을 극복할 수 있었다. 어머니는 "'엄마는 유라 말고는 다 필요 없다. 엄마는 죽고 나서도 딸이 힘들면 천국을 다 때려 부수더라도 내가 데려올 거야'라고 말했다. 딸이 이런 엄마가 있어 행복하다고 하더라"며 감동을 안겼다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr