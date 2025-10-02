사진=전혜빈 SNS

가수 겸 배우 전혜빈이 여행 중 카드 도난 사실을 밝혔다.전혜빈은 지난 1일 자신의 인스타그램 스토리에 "이 지역에서 카드 도난 당해서 1500만원 긁힘"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 올렸다.공개된 사진 속에는 전혜빈이 지도를 캡쳐해 자신이 걸었던 루트를 보여주며 도난 당한 구역을 알려주고 있는 모습. 인도네시아 발리에서도 우붓 지역을 걸었던 전혜빈은 "곧 여행하실 분들은 조심하라"라며 당부했다. 그러면서 "카드 잃어버린지 10분 만에 발생한 상황"이라며 위험성을 강조했다.한편 전혜빈은 지난 2019년 2세 연상의 치과 의사와 결혼했으며, 2022년 9월 득남했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr